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Piyasalarda gün ortası! Borsa, dolar ve euroda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kazanarak 9.336,89 puana çıktı. Peki, dolar ve euroda son durum ne? İşte detaylar...

Piyasalarda gün ortası! Borsa, dolar ve euroda son durum

Salı günü 9.312,13 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 9.353,61 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,75 puan ve yüzde 0,27 değer kazancıyla 9.336,89 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.301,42, en yüksek 9.368,33 puanı gördü.

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Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,34, teknoloji endeksi yüzde 1,52, mali endeks yüzde 0,25 ve sanayi endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükselirken 42'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Tofaş, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank ve Koç Holding oldu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
PEHOL
15.84
3.626.058.485,82
% -1.68
13:27
TOASO
202.2
3.484.823.701,90
% 7.27
13:27
ASELS
133.8
2.943.377.441,20
% 1.59
13:27
THYAO
318.25
2.248.189.017,50
% -0.55
13:27
AKBNK
50.95
2.032.985.103,40
% 1.09
13:27

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,27, bileşik getirisi de yüzde 46,74 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1380, sterlin/dolar paritesi 1,3300 ve dolar/yen paritesi 142,5 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,3200 liradan, avro 43,7580 liradan satılıyor. (AA)

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
38,32
38,32
% 0.05
13:43
Euro
43,75
43,78
% 0.89
13:45
İngiliz Sterlini
51,15
51,18
% 0.6
13:45
Avustralya Doları
24,47
24,48
% 0.39
13:44
İsviçre Frangı
46,45
46,47
% 0.77
13:45
Rus Rublesi
0,46
0,46
% 0.15
13:44
Çin Yuanı
5,26
5,26
% 0.17
13:44
İsveç Kronu
4,00
4,00
% 1.27
13:45
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
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Borsa İstanbul Euro borsa dolar
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