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Piyasalarda gün ortası! Borsa, dolar ve euroda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kazanarak 9.165,01 puana yükseldi.

Piyasalarda gün ortası! Borsa, dolar ve euroda son durum

Dün 9.134,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,02 artışla 9.136,54 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,32 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla 9.165,01 puana yükseldi.

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Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.128,16 en yüksek 9.182,37 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,1, mali endeks yüzde 0,1 ve teknoloji endeksi yüzde 3,5 artarken, sanayi endeksi yüzde 0,3 azaldı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 42'si yükselirken 56'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C) ile BİM Birleşik Mağazalar oldu.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1360, sterlin/dolar paritesi 1,3330 ve dolar/yen paritesi 143,30 düzeyinde bulunuyor.

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İstanbul serbest piyasada dolar 38,6450 liradan, avro 43,9380 liradan satılıyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
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