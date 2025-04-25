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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,1 değer kaybederek 9.481,33 puana geriledi.

Piyasalarda gün ortası

Dün 9.490,90 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 9.510,14 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,57 puan ve yüzde 0,10 değer kaybıyla 9.481,33 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.470,08, en yüksek 9.531,35 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,06, mali endeks yüzde 0,24 ve sanayi endeksi yüzde 0,50 artarken, teknoloji endeksi yüzde 0,47 azaldı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükselirken 44'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1350, sterlin/dolar paritesi 1,3300 ve dolar/yen paritesi 143,6 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,4220 liradan, avro 43,6450 liradan satılıyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
EREGL
22.62
2.821.819.990,70
% 3.01
13:18
DSTKF
193.1
2.667.382.984,00
% 9.47
13:18
THYAO
319.5
2.328.223.052,50
% -0.62
13:18
ALTINS1
44.84
1.956.514.622,25
% -4.6
13:18
ASELS
133
1.886.880.425,60
% -1.12
13:18
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borsa
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