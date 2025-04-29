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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kaybederek 9.247,9 puana geriledi.

Piyasalarda gün ortası

Dün, 9.306,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,37 düşüşle 9.272,47 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 59,07 puan ve yüzde 0,63 değer kaybıyla 9.247,9 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.247,25, en yüksek 9.312,18 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,05 ve sanayi endeksi yüzde 0,6 azalırken, mali endeks yüzde 0,07 ve teknoloji endeksi yüzde 0,45 arttı.

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Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 29'u yükselirken 69'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,82 bileşik getirisi de yüzde 47,40 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1380, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 142,74 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,4440 liradan, avro 43,8330 liradan satılıyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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