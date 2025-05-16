Piyasalarda gün ortası

Dün 9.541,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne yatay seyirle 9.542,75 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 58,60 puan ve yüzde 0,61 değer kazancıyla 9.599,90 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.542,75, en yüksek 9.626,70 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,4, sanayi endeksi yüzde 0,4, mali endeks yüzde 0,6 ve teknoloji endeksi yüzde 2,7 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 71'i yükselirken 25'i değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN, Akbank, Koç Holding ile Türk Hava Yolları oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1195, sterlin/dolar paritesi 1,32917 ve dolar/yen paritesi 145,6 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,7991, avro 43,4346 liradan satılıyor.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır