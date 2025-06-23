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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kaybederek 9.142,89 puana indi.

Piyasalarda gün ortası

Cuma günü 9.203,37 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 86,40 puan düşüşle 9.116,97 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,48 puan ve yüzde 0,66 değer kaybederek 9.142,89 puana geriledi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.077,80, en yüksek 9.175,25 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,7, teknoloji endeksi yüzde 0,2 ve hizmetler endeksi yüzde 1,6 değer kaybederken, mali endeks ise yüzde 0,1 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 22'si yükselirken 78'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank oldu.

Altın-2

ALTININ ONS FİYATI

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1470, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 147,9 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 39,7320 liradan, avro 45,6270 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 düşüşle 3 bin 366 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 artışla 76,2 dolardan işlem görüyor.Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
150.8
4.644.037.051,80
% 4.29
13:50
THYAO
251
4.353.479.759,95
% -2.24
13:50
ASELS
145.4
3.086.560.111,30
% -0.62
13:49
YKBNK
27
2.547.148.023,42
% 0.6
13:49
AKBNK
57.5
2.306.246.872,10
% 0.52
13:50
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borsa piyasa
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