FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 22.01.2020 09:18 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Senato’daki yargılanma sürecine odaklandı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,3 artışla 5,9345'ten günü tamamlaması sonrası bugün bankalar arası piyasanın açılışında 5,9380 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Trump'ın Senato'daki yargılama sürecinin başlaması ile gözler oturumlardan gelecek açıklamalara çevrilirken, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle tedirginliğe neden olan koronavirüsüne ilgili gelişmeler de gündemin odağındaki yerini koruyor.

Trump'ın yargılandığı Senato'daki ilk azil duruşmasında Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray'dan belge talep eden Demokratların önergesini reddetti. Oylamalarda tüm senatörlerin kendi parti çizgisinde oy kullanmaları dikkati çekti.

İlk azil duruşmasında Demokratlar adına savcılık görevi yapan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Senatoya ilave tanıklar çağrılabilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Trump'ın şahsi avukatı Jay Sekulow ise Trump'a yöneltilen suçlamaların "geçersiz" olduğunu, Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımı bir koşula bağlı olarak askıya almadığını ve Demokratların delillerinin çoğunun "uydurma" olduğunu ifade etti.

Azil yargılamasındaki kuralları belirleyen tasarının son haline göre, taraflara 3'er gün üzerinden 24'er saat ayrılması öngörüldü. Buna göre savunma ve davacı taraflar günlük 8'er saatten 3 günde savunmalarını yapabilecekler. Bu sürecin ardından senatörler her iki tarafa 16'şar saat soru sorabilecekler.

ABD'de dün veri gündeminin zayıf olmasına karşın pay piyasaları, azalan küresel risk iştahı ile düşüş eğiliminde hareket etti. Dow Jones endeksi yüzde 0,52, S&P 500 endeksi yüzde 0,27 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, dün açıklanan verilere göre Almanya'nın ekonomik görünümüne ilişkin yatırımcı güveni, ABD ile Çin’in "birinci faz" ticaret anlaşması imzalamasının etkisiyle son 4,5 yılın en yükseğine çıktı. Verinin ardından toparlayan DAX endeksi günü yüzde 0,05 değer kazancıyla tamamlarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 düşüş kaydetti.

Bugün Asya borsalarında pozitif bir görünüm izlenirken, altının onsu ve petrol fiyatlarındaki gerileme de yatırımcıların risk iştahındaki toparlanmaya işaret etti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Analistler, yeni koronavirüsünün yayılma hızı konusundaki endişelerin azalması ile pay piyasaların iç dinamiklere döndüğünü söyledi. Koronavirüsünden kaynaklı ölümler yaşanırken Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde vaka sayısının 300'e ulaştığını ve farklı şehirlerde görülmeye başlandığını bildirmişti. Virüs, Çin'de 25 Ocak itibarıyla başlayacak Çin Yeni Yılı (Bahar Bayramı) dolayısıyla tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen milyonlarca kişi açısından risk oluşturuyor.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'un alıcılı seyrini ve buna bağlı olarak rekorlarını sürdürmesi dikkati çekti. BIST 100 endeksi, dün 123.804 puanla gün içinde gördüğü en yüksek seviye, 123.556 puanla da kapanış rekorlarını kırdı. Günlük bazda yüzde 0,76 değer kazanan endeksin, ocak ayındaki toplam getirisi ise dün itibarıyla yüzde 8'e ulaştı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,3 artışla 5,9345'ten günü tamamlaması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9380 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğuna ve Trump'ın azil soruşturmasına ilişkin gelişmelerin takip edileceğine değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 127.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini, dolar/TL'de ise 5,95'in direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

16.30 ABD, aralık ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

18.00 ABD, aralık ayı 2. el konut satışları

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü
Resmi Gazete'de yayımlandı! 2020 bedelleri belli olduResmi Gazete'de yayımlandı! 2020 bedelleri belli oldu
Dolar yeni güne nasıl başladı?Dolar yeni güne nasıl başladı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist, piyasalar,

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Biletlere zam geldi mi? Resmi açıklama!

Biletlere zam geldi mi? Resmi açıklama!

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Poşet uygulamasının ardından yeni düzenleme!

Poşet uygulamasının ardından yeni düzenleme!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Merkez Bankası ne yapacak?

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Merkez Bankası ne yapacak?

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

26 yılda 55 şirketin tahtası kapatıldı

26 yılda 55 şirketin tahtası kapatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Borsa İstanbul'dan bir rekor daha

Bir rekor daha geldi!

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Borsa'dan tarihi rekor geldi

Borsa'dan tarihi rekor

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Merkez Bankası ne yapacak?

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Merkez Bankası ne yapacak?

Borsa İstanbul VİOP'ta 'Akşam Seansı' cuma günü başlıyor

Borsa İstanbul VİOP'ta 'Akşam Seansı' cuma günü başlıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.