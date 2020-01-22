Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Trump'ın Senato'daki yargılama sürecinin başlaması ile gözler oturumlardan gelecek açıklamalara çevrilirken, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle tedirginliğe neden olan koronavirüsüne ilgili gelişmeler de gündemin odağındaki yerini koruyor.

Trump'ın yargılandığı Senato'daki ilk azil duruşmasında Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray'dan belge talep eden Demokratların önergesini reddetti. Oylamalarda tüm senatörlerin kendi parti çizgisinde oy kullanmaları dikkati çekti.

İlk azil duruşmasında Demokratlar adına savcılık görevi yapan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Senatoya ilave tanıklar çağrılabilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Trump'ın şahsi avukatı Jay Sekulow ise Trump'a yöneltilen suçlamaların "geçersiz" olduğunu, Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımı bir koşula bağlı olarak askıya almadığını ve Demokratların delillerinin çoğunun "uydurma" olduğunu ifade etti.

Azil yargılamasındaki kuralları belirleyen tasarının son haline göre, taraflara 3'er gün üzerinden 24'er saat ayrılması öngörüldü. Buna göre savunma ve davacı taraflar günlük 8'er saatten 3 günde savunmalarını yapabilecekler. Bu sürecin ardından senatörler her iki tarafa 16'şar saat soru sorabilecekler.