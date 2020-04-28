Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalar, yarınki ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi pozitif görünümünü korurken, bugünden itibaren hareketlenecek veri takvimi ve açıklanacak şirket bilançoları yatırımcıların odağına yerleşti. Yarınki faiz kararı öncesi Fed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu belediyelere yönelik likidite imkanının kapsamını dün genişletti. Merkez bankaları ve hükümetlerin Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için hayata geçirdikleri destek adımları devam etse de ekonomik aktivitenin normalleşmesine yönelik gelişmeler piyasalar üzerinde daha fazla etkili olmaya başladı. Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da tedbirler gevşetilmeye başlarken, şimdilik bu adımların sınırlı kalması dikkati çekti. Sıkı tedbirleri gevşetecekleri "2. aşamanın" 4 Mayıs'ta inşaat, imalat ve toptan ticaret faaliyetlerinden başlayacağını duyurması sonrası kamuoyundan gelen eleştiriler üzerine Başbakanı Giuseppe Conte, dün yaptığı açıklamada, tedbirlerin tamamen kaldırılıp normale dönülmesi için ülkede henüz uygun koşulların olmadığını söyledi.

Çok hızlı olmasa da ekonomik faaliyetlerin tekrar başlayacağına ilişkin güçlü beklentiler pay piyasalarını destekliyor. Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 1,51, S&P 500 endeksi yüzde 1,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 değer kazandı. Avrupa borsasında ise alımların daha güçlü olduğu görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,13, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,64 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,55 yükseliş kaydetti. Asya pay piyasaları bugün karışık bir seyir izliyor. Japonya'da açıklanan işsizlik oranının, beklentiler doğrultusunda yüzde 2,5 seviyesinde yatay seyretmesine karşın uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in açıklaması sonrası Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,2 değer kaybetti. Moody's, Asya ülkeleri arasında Kovid-19 salgınından en fazla etkilenecek ülkelerin Japonya ve Singapur olacağı öngörüsünde bulundu. Saat 09.00 itibarıyla Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kazandı. Yurt içinde, ekonomilerin tekrar açılmaya başladığı yönündeki sinyaller BIST 100 endeksinin son 5 haftadır içinde bulunduğu yükseliş trendi içindeki hareketini devam ettirmesini sağladı. Özellikle Avrupa'da ticari faaliyetin normalleşmeye başlayacağına ilişkin haberlerle dün yüzde 2,54 değer kazanan BIST 100 endeksi, 101.267,36 puanla 9 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.