Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşanların sayısı 5 milyon 150 bini aşarken, artış hızındaki yavaşlama ve ekonomilerin yeniden açılmaya başlaması ile oluşan iyimserlik, makroekonomik veri ve haber akışı ile yerini tekrar endişeye bıraktı.

Çin'in Ulusal Halk Kongresinin (NPC), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı gruplarla etkin mücadelede ulusal güvenliği güçlendiren mevzuat çıkarmasına izin verecek bir karar tasarısı sunacağını bildirmesi Batı ile Çin arasında yeni bir gerilim konusunun ortaya çıkmasına neden oldu.

Çin'deki bu girişimin, geçen yıl aylarca demokrasi yanlısı protestolara sahne olan Hong Kong'da ve uluslararası alanda tepkiye yol açması beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla tekrar gündeme gelen ABD-Çin gerilimine ilişkin endişelerin artmasına da neden oldu.

Öte yandan, dünkü konuşmasında Kovid-19 salgını nedeniyle tamamen yeni bir belirsizlik seviyesiyle karşı karşıya olunduğunu belirten ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, benzeri olmayan ekonomik gerilemenin ortasında olunduğunu söylemesi, piyasalarda en kötünün geride kaldığı iyimserliğini törpüledi.