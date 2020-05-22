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Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 22.05.2020 09:15 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkileri ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelerle negatif seyrediyor. Analistler, Kovid-19 salgını ve ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşanların sayısı 5 milyon 150 bini aşarken, artış hızındaki yavaşlama ve ekonomilerin yeniden açılmaya başlaması ile oluşan iyimserlik, makroekonomik veri ve haber akışı ile yerini tekrar endişeye bıraktı.

Çin'in Ulusal Halk Kongresinin (NPC), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı gruplarla etkin mücadelede ulusal güvenliği güçlendiren mevzuat çıkarmasına izin verecek bir karar tasarısı sunacağını bildirmesi Batı ile Çin arasında yeni bir gerilim konusunun ortaya çıkmasına neden oldu.

Çin'deki bu girişimin, geçen yıl aylarca demokrasi yanlısı protestolara sahne olan Hong Kong'da ve uluslararası alanda tepkiye yol açması beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla tekrar gündeme gelen ABD-Çin gerilimine ilişkin endişelerin artmasına da neden oldu.

Öte yandan, dünkü konuşmasında Kovid-19 salgını nedeniyle tamamen yeni bir belirsizlik seviyesiyle karşı karşıya olunduğunu belirten ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, benzeri olmayan ekonomik gerilemenin ortasında olunduğunu söylemesi, piyasalarda en kötünün geride kaldığı iyimserliğini törpüledi.

Bu gelişmeler ve ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının, 16 Mayıs ile biten haftada beklentileri aşarak 2 milyon 438 bine çıkması sonrası Dow Jones endeksi 0,41, S&P 500 endeksi yüzde 0,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti.

Dün Almanya'da açıklanan bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle mayısta 31,4 puana yükselerek son iki ayın en yükseğine ulaşmasına karşın DAX endeksi yüzde 1,41 değer kaybetti. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,15 geriledi.

Bugün Hindistan Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) destekleyici adımlara devam etmesine karşın Asya borsalarında da negatif bir seyir izleniyor. BoJ, KOBİ'lerin finansmanını desteklemeye yönelik yaklaşık 30 trilyon yenlik faizsiz ve teminatsız kredi fonunu devreye alırken, Hindistan Merkez Bankası politika faizini 40 baz puan azaltarak yüzde 4'e çekti.

Bu gelişmelere karşın kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,25'e çekmesi sonrası Borsa İstanbul'da alıcılı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,48 artışla 102.648,93 puandan tamamladı. Dün 6,7981'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7920 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgını ve ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 105.000 direncinin gündeme gelebileceğini, 100.000 puanın destek olarak öne çıktığını ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

10.00 Türkiye, mayıs ayı sektörel güven endeksleri

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Avro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları


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