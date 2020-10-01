Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD'de beklentilerden iyi gelen makro ekonomik veri serisinin devam etmesi ve teşvik paketine ilişkin iyimserlik pay piyasalarını desteklerken, dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürerek 93,6'ya geriledi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre özel sektör istihdamı, eylülde 749 bin kişi artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. Ayrıca, ülke ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde daha önce öngörülenden az küçüldü. Yüzde eksi 31,4'e revize edilen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin piyasa beklentisi yüzde eksi 31,7 yönündeydi. Bekleyen konut satışları ise ağustosta aylık yüzde 8,8 artarak rekor seviyeye yükseldi.

Bu gelişmelerle, dün Dow Jones endeksi yüzde 1,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,83 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 değer kazandı.

Avrupa tarafında ise ABD borsalarında alımların güçlenmesi öncesinde kapanan pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da dün açıklanan veriler, istihdam artışının devam etse de yavaşladığını gösterirken, perakende satışlar ise yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde yükseldi.