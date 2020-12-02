Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün Senato'da gerçekleştirdiği sunumda, ekonomideki toparlanmanın sürdüğünü ancak iyileşmenin yavaşladığını, halen büyük zorluk ve belirsizlikler bulunduğunu ifade etti.

Aşı çalışmalarının yanı sıra ABD Senatosu'nda, Kovid-19 salgınının etkileriyle mücadele için yeni teşvik paketi teklifinde bulunuldu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin de yeni teklifi Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e sunmasının ardından konuyla ilgili gelişmeler gündemin odağına yerleşti.

Pfizer ve BioNTech'in yanı sıra Moderna da potansiyel aşılarının kullanımı için dün Avrupa İlaç Ajansı'na başvurdu. Avrupa İlaç Ajansı'nın bu ayın ilk yarısında başvuruları karara bağlaması bekleniyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ederken, aşı ile ilgili gelişmeler küresel piyasalarda risk iştahının yüksek seyretmesini sağlıyor.

Küresel piyasalar, aşı çalışmalarına ilişkin olumlu gelişmeler ve ABD başta olmak üzere ekonomiyi destekleme paketlerine yönelik haber akışı ile pozitif bir seyir izliyor.

Söz konusu gelişmeler ve ABD'de açıklanan imalat sanayi verilerinin, büyümenin devam ettiğine işaret etmesi ile New York borsasında rekorlar kırıldı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,63, S&P 500 endeksi yüzde 1,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,28 değer kazandı. Böylece S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa borsalarında, avronun dolar karşısındaki değer kazancı, Brexit belirsizliği ve artan Kovid-19 vaka sayılarına karşın alıcılı bir seyir izlendi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve hükümetlerin teşviklerinin devam edeceğine ilişkin beklentilerin yanı sıra dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin beklentileri aşması, yatırımcıların pay piyasalarında istekli olmalarını sağlayan en önemli etkenler oldu.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,69, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,89 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,14 değer kazandı. Avro/dolar paritesi de yüzde 1,2 artışla 1,2076'ya çıktı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyre karşın Asya pay piyasalarında bugün karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,01 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi.