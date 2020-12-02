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Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 02.12.2020 09:22 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, aşı çalışmalarına ilişkin olumlu gelişmeler ve ABD başta olmak üzere ekonomiyi destekleme paketlerine yönelik haber akışı ile pozitif bir seyir izliyor. Analistler, Kovid-19 aşısı ve ekonomik destek paketlerine ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirtti.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalar, aşı çalışmalarına ilişkin olumlu gelişmeler ve ABD başta olmak üzere ekonomiyi destekleme paketlerine yönelik haber akışı ile pozitif bir seyir izliyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ederken, aşı ile ilgili gelişmeler küresel piyasalarda risk iştahının yüksek seyretmesini sağlıyor.

Pfizer ve BioNTech'in yanı sıra Moderna da potansiyel aşılarının kullanımı için dün Avrupa İlaç Ajansı'na başvurdu. Avrupa İlaç Ajansı'nın bu ayın ilk yarısında başvuruları karara bağlaması bekleniyor.

Aşı çalışmalarının yanı sıra ABD Senatosu'nda, Kovid-19 salgınının etkileriyle mücadele için yeni teşvik paketi teklifinde bulunuldu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin de yeni teklifi Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e sunmasının ardından konuyla ilgili gelişmeler gündemin odağına yerleşti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün Senato'da gerçekleştirdiği sunumda, ekonomideki toparlanmanın sürdüğünü ancak iyileşmenin yavaşladığını, halen büyük zorluk ve belirsizlikler bulunduğunu ifade etti.

Söz konusu gelişmeler ve ABD'de açıklanan imalat sanayi verilerinin, büyümenin devam ettiğine işaret etmesi ile New York borsasında rekorlar kırıldı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,63, S&P 500 endeksi yüzde 1,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,28 değer kazandı. Böylece S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa borsalarında, avronun dolar karşısındaki değer kazancı, Brexit belirsizliği ve artan Kovid-19 vaka sayılarına karşın alıcılı bir seyir izlendi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve hükümetlerin teşviklerinin devam edeceğine ilişkin beklentilerin yanı sıra dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin beklentileri aşması, yatırımcıların pay piyasalarında istekli olmalarını sağlayan en önemli etkenler oldu.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,69, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,89 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,14 değer kazandı. Avro/dolar paritesi de yüzde 1,2 artışla 1,2076'ya çıktı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyre karşın Asya pay piyasalarında bugün karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,01 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerden oluşan OPEC+ grubu toplantısının 3 Aralık'a ertelenmesi sonrası düşüş eğilimini sürdürerek 47 doların altını gördü.

Yurt içinde, dün, önceki günkü kayıplarını fazlasıyla telafi ederek yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,25 artışla 1.325,29 puandan tamamladı. Dün 7,8316'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8250 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 aşısı ve ekonomik destek paketlerine ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Powell'ın Senato'da devam edecek sunumunun takip edileceğini bildirdi.

Yurt içinde, yarın açıklanacak enflasyon öncesi veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi ve işsizlik oranı

16.15 ABD, kasım ayı ADP özel sektör istihdamı

22.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu

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