Piyasalarda yılın son haftasında neler bekleniyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit yardımının 2 bin dolara çıkarılması yönündeki çağrısı da Temsilciler Meclisi'nde cevap buldu. ABD Temsilciler Meclisi, nakit para yardımının 2 bin dolara çıkarılmasına ilişkin tasarıyı, 134'e karşı 275 oyla kabul ederken, Trump'ın daha önce veto ettiği 2021 savunma bütçe tasarısını da 3'te 2'nin üzerinde çoğunlukla tekrar onayladı ve Senato'ya gönderdi. Tasarı, Senato'da da 3'te 2'den fazla çoğunlukla kabul edilirse yasalaşacak ve Trump'ın görev süresi içindeki "veto yetkisini aşan ilk yasa tasarısı" olarak kayıtlara geçecek.

Avrupa tarafında, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma, AB Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Öte yandan, İngiltere ile Türkiye'nin de Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) bugün imzalaması bekleniyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerin yeni çerçevesi olacak STA ile ilgili olarak, "Hem Türkiye'nin hem de en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Birleşik Krallık'ın karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu gelişmelerle İngiltere hariç Noel tatili sonrası işlemlere dün başlayan Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,49 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,20 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini sürdürerek 1,2240'a çıktı.

Bugün Asya piyasalarında petrol ve altın fiyatlarının dolardaki değer kaybına paralel yükseldiği görülüyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 51,2 dolardan, altının ons fiyatı da yüzde 0,2 primle 1.877 dolardan işlem görüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 düşüş kaydetti.