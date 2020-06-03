Piyasaların gözü enflasyon verisinde

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin dünya genelinde 380 bini, vaka sayısının da 6 milyon 400 bini geçmesi ve ABD'de yayılan protesto gösterilerine karşın ekonomilerin yeniden açılması ile pay piyasalarındaki iyimserlik devam ediyor.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı protestolar devam ederken, ABD Kara Kuvvetleri'ne bağlı asker ve helikopterler, Washington DC yakınındaki Andrews Hava Üssü'ne konuşlandırıldı.

Protesto gösterilerine ilişkin gelişmeler endişeye neden olsa da New York borsasında Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirlerin gevşetilmesi ile ekonomilerin yeniden açılacağı iyimserliğinin fiyatlanması dikkati çekti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,05, S&P 500 endeksi yüzde 0,82 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 değer kazandı.

Avrupa borsalarında da yükseliş eğiliminin devam ettiği görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,75, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,02 artış kaydetti. Avro/dolar paritesi ise 16 Mart'tan bu yana ilk kez 1,12'nin üzerine çıktı.