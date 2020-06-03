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Piyasaların gözü enflasyon verisinde

BORSA HABERLERİ  | 03.06.2020 09:09 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürürken, yurt içinde bugün açıklanacak mayıs ayı enflasyon verisi takip edilecek. Analistler, küresel piyasalarda bol likidite ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin iyimserliğin risk iştahını artırdığını belirtti.

Piyasaların gözü enflasyon verisinde

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin dünya genelinde 380 bini, vaka sayısının da 6 milyon 400 bini geçmesi ve ABD'de yayılan protesto gösterilerine karşın ekonomilerin yeniden açılması ile pay piyasalarındaki iyimserlik devam ediyor.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı protestolar devam ederken, ABD Kara Kuvvetleri'ne bağlı asker ve helikopterler, Washington DC yakınındaki Andrews Hava Üssü'ne konuşlandırıldı.

Protesto gösterilerine ilişkin gelişmeler endişeye neden olsa da New York borsasında Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirlerin gevşetilmesi ile ekonomilerin yeniden açılacağı iyimserliğinin fiyatlanması dikkati çekti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,05, S&P 500 endeksi yüzde 0,82 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 değer kazandı.

Avrupa borsalarında da yükseliş eğiliminin devam ettiği görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,75, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,02 artış kaydetti. Avro/dolar paritesi ise 16 Mart'tan bu yana ilk kez 1,12'nin üzerine çıktı.

Bugün açıklanan verilere göre, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Çin'de beklentilerin çok üzerinde artarak 55'e çıkarken, Japonya'da sınırlı yükselişle 26,5 oldu. Veriler sonrası küresel piyasalarda devam eden risk iştahının da etkisiyle pay piyasalarında alıcılı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,8 değer kazandı.

Yurt içinde, yükselişini üst üste 10'uncu işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77'lik artışla 108.097,27 puandan tamamladı. Dün, gün içinde 6,6874 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalarak 6,7131'den kapanış yapan dolar /TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7180 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda bol likidite ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin iyimserliğin risk iştahını artırdığını belirtti.

Yatırımcıların pay piyasalarına ilgisinin devam ettiğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde, ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI ile yurt içinde mayıs ayı enflasyonunun öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 ve 111.600 seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,92 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,92) göre, bir önceki ay yüzde 10,94 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,90'a düşeceği hesaplanıyor. Enflasyon, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,85 artış göstermişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

10.55 Almanya, mayıs ayı hizmet sektörü PMI ve işsizlik oranı

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, mayıs ayı hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı işsizlik oranı

15.15 ABD, ADP mayıs ayı özel sektör istihdamı

16.45 ABD, mayıs ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, nisan ayı fabrika siparişleri

17.00 ABD, mayıs ayı ISM imalat dışı PMI


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