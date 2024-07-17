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Rekor üstüne rekor gelmişti! Borsada Temmuz beklentisi! Moody's detayı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.07.2024 11:30
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Borsa İstanbul tarihi zirvelerini yenilerken yatırımcıların odağında yükselişin devam edip etmeyeceği yönünde. Temmuzda borsada yeni yükselişler devam ederken cuma günü Moody's'in Türkiye kararını açıklaması bekleniyor. Uzman isim tek tek anlattı.

Rekor üstüne rekor gelmişti! Borsada Temmuz beklentisi! Moody's detayı!

Eski ABD Başkanı, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a suikast girişimi ve ABD Merkez Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası piyasalar hareketlenirken yatırımcılar da altın ve borsadaki yükselişleri takip ediyor. Borsada yükselişlerin devam etmesi beklenirken Moody's kararı da önemli.

"11.100 PUAN ÜZERİNDE KAPANIŞLAR YÜKSELİŞ BEKLENTİSİNİ GÜÇLENDİRECEKTİR"

Milliyet'e konuşan ekonomist Tuğba Ekin, "Geçtiğimiz hafta perşembe günü kısa vadede 11.100, sonrasında 11.350 puan seviyeleri hedeflenebilir demiştik. Bugün 11.113 puan seviyesindeki tarihi zirve yerini 11.186’ya revize etti. Hafta içi sınırlı kar realizasyonları gelse dahi 11.100 puan üzerinde kapanışlar yükseliş beklentisini güçlendirecektir" dedi.

"BU HAFTA YURT DIŞI VERİ AKIŞI YOĞUN"

Ekin şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta yurt dışı veri akışı yoğun. İngiltere, Japonya ve Avrupa’da enflasyon verilerini, ABD konut verileri ile Fed’den gelecek açıklamaları takip edeceğiz.

MOODY'S'İN TÜRKİYE KARARI BEKLENİYOR

Ayrıca majör olarak ECB para politikası toplantısını takip edeceğiz. Yurt içinde ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in yönü belirlediği bir hafta olacak. Kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye ile ilgili değerlendirmesini cuma günü yayınlaması bekleniyor.

Dolayısıyla Moody’s’in olumlu görüşü gerçekleşmesi ihtimalinin önü açıkken, önümüzdeki haftanın beklentisi de şimdiden yükselişin devamı yönünde görünüyor diyebiliriz. Endeksin 11.350’nin üzerinde tutunması temmuz ayının kapanışını 11.500 ve 12.000 seviyesi arasında sağlayabilir."

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Anahtar Kelimeler:
Moody's borsa
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