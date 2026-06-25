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Sermaye Piyasası Kurulu, 5 şirketin halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ, Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ, Soho Giyim ve Enerji AŞ, İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi AŞ ile Golda Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, 5 şirketin halka arzını onayladı

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Orzaks İlaç ve Kimya'nın 69 liradan, Ekim Turizm'in 30,26 liradan, Soho Giyim ve Enerji'nin 15 liradan, İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri'nin 20,9 liradan, Golda Gıda'nın ise 9,2 liradan halka arzını uygun buldu.

Sermaye Piyasası Kurulu, 5 şirketin halka arzını onayladı 1

5 ŞİRKET BORSAYA AÇILDI

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin yaklaşık 415 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Kurul, Adil Varlık Yönetim AŞ'nin 500 milyon liralık, Yapı Kredi Faktoring AŞ'nin 6,8 milyar liralık, Koç Finansman AŞ'nin 1,4 milyar liralık, Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin 6 milyar dolarlık, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 10 milyar liralık, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 15 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 3 milyar liralık, Bizim Varlık Kiralama AŞ'nin ise 500 milyon liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu onaylandı.

Sermaye Piyasası Kurulu, 5 şirketin halka arzını onayladı 2

KURULUŞUNA İZİN VERİLEN YENİ FONLAR

SPK, BV Portföy Yönetimi AŞ'nin "Boğaziçi Ventures Global Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ile "Greenwise Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" kurmasına izin verdi.

İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebi olumlu karşılandı.

Fiba Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Marbaş Menkul Değerler AŞ'ye yurt dışında işlem aracılığı faaliyet izni verilirken, Gekas Kitle Fonlama Platformu AŞ ünvanlı bir kitle fonlama platformunun kurulması onaylandı.

İDARİ PARA CEZALARI VE SUÇ DUYURULARI

Kurul, Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ ile Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda bu iki şirkete ve 4 kişiye toplamda 20,7 milyon liralık idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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SPK Borsa İstanbul halka arz
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