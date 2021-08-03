FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Şişecam, ikinci çeyrekte 1,4 milyar kâr elde etti

Şişecam, ikinci çeyrekte 1,4 milyar kâr elde etti

03.08.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişecam’ın 2021 Ocak-Haziran dönemine ilişkin konsolide net satışları 13 milyar TL seviyesine ulaşırken, Türkiye’den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 64 seviyesinde gerçekleşti.

Şişecam, ikinci çeyrekte 1,4 milyar kâr elde etti

Firmadan yapılan açıklamaya göre, ilk yarıda 2,7 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 1,2 milyon ton soda ve 2,5 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

Şirketin, yılın ilk altı ayındaki toplam yatırımları 838 milyon TL, ihracatı ise yaklaşık 327 milyon dolar oldu. Şişecam, öngörülü kararları ve tüm ekosistemi için değer yaratan uygulamaları ile bu dönemde, küresel salgının öncesini yansıtan geçtiğimiz yıl aynı dönemin de üzerinde, güçlü bir ilk yarı finansal performansına ulaşmayı başardı. Şişecam, yılın ilk 6 ayında elde ettiği sonuçlar ile salgın öncesi dönemi yansıtan 2019 yılının aynı döneminin de üzerinde bir finansal başarı elde ederek güçlü kurumsal yönetişim kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.

"SALGINA RAĞMEN GÜÇLÜ PERFORMANS SERGİLEDİK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, "Şişecam, küresel salgının etkisiyle süren belirsizlik atmosferine rağmen, yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı döneminin de üzerinde, başarılı bir finansal performans sergilemiş öngörülü kararları ve tüm ekosistemi için değer yaratan uygulamaları ile paydaşları için değer yaratmayı sürdürmüştür. Önümüzdeki dönemde de Şişecam’ı geleceğe taşıyacak dönüşüm projelerimiz, yatırım planlarımız ve güçlü yönetişim kabiliyetimiz ile büyüme yolculuğumuzu sürdürerek küresel hedeflerimize doğru yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

gorkem-elverici-EJzU_cover GÖRKEM ELVERİCİ ŞİŞECAM

Elverici, şunları kaydetti;

"Yılın ilk yarısında konsolide net satışlarımız 13 milyar TL seviyesine ulaşırken, ürünlerimiz, yatırımlarımız ve sağladığımız istihdam ile gerek ülke ekonomisine gerekse girdi verdiğimiz lokomotif sektörlerin büyümesine katkıda bulunmaya devam ettik. Güçlü kurumsal yönetişim kabiliyeti ve esnek uygulamaları ile yılın ilk yarısında güçlü hedeflerine ulaşmayı başaran Şişecam, salgın öncesi dönem olan geçen yıl aynı dönemin de üzerinde başarılı bir finansal performans sergilemiş, etkin kurumsal yönetişim kabiliyetini bir kez daha ortaya koymuştur.

Şişecam nisan ayı itibarıyla normalleşme süreçlerinin başlaması sonucu ekonomide toparlanmanın meydana geldiği geçen yıl aynı dönem ile değil, küresel salgının öncesini yansıtan 2019 yılının ilk yarı sonuçlarının da üzerinde bir finansal başarıya ulaşmıştır. Küresel salgının etkisinin hangi boyuta ulaşacağının belirsizliğini koruduğu önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimizi güçlü yetkinlik ve reflekslerimizi kullanarak yönetmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yaparak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz.”

Temmuz enflasyonu açıklandı! Memurların maaşı ilk aydan eridiTemmuz enflasyonu açıklandı! Memurların maaşı ilk aydan eridi

"4 KITADAKİ FAALİYETLERİMİZİ DAHA DA ETKİN YÖNETECEĞİZ"

Elverici, geçen yıl kuruluşunun 85. yılında tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştiren Şişecam’ın geleceğin koşul ve gereksinimlerine göre şekillendirdiği dönüşüm projeleri ile ilgili şunları kaydetti;

"Uzun dönem stratejilerimiz ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedeflerimiz doğrultusunda kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirdiğimiz birleşme sürecini başarıyla tamamladık. Ardından da daha entegre, dijital, optimize ve operasyonel açıdan mükemmel bir organizasyon yapısının oluşmasına ve geleceğin Şişecam’ının inşasına yönelik dönüşüm projelerini hayata geçirmeye büyük bir hızla başladık. Bu kapsamda stratejik bir karar alarak yönetim modelimizde de önemli bir değişime gittik.

Bundan önce faaliyet alanı bazında bir organizasyonel yapılanma içerisinde cam ambalaj, cam ev eşyası, kimyasallar gibi farklı faaliyet alanlarının birbirinden bağımsız yönetildiği şirketimizde yönetimi de artık fonksiyonel esaslara göre gerçekleştiriyoruz. Bu karar sonucunda iş süreçlerimizi artık iş kolu bazında değil, Satış-pazarlama ya da üretim gibi fonksiyonel esaslara göre yönetiyoruz. Yeni organizasyonel yapılanmamızın farklı iş kollarında dört kıtaya yayılan coğrafyamızın daha etkin ve çevik yönetimini mümkün kılacağına, ürün grupları odaklı olarak elde ettiğimiz deneyim ve yetkinliklerimizin etki alanını artıracağına yürekten inanıyorum."

"KARARLARIMIZIN SONUÇLARINI BAŞARIYLA ALDIK"

Şişecam’ın hayata geçirdiği dönüşüm projeleri, dijitalleşme uygulamaları ve stratejik kararlarının başarılı sonuçlarını aldıklarını aktaran Elverici, "Salgın beraberinde getirdiği zorluklar ile tüm kurumlar için karar ve uygulamalarını test edebilecekleri, kendilerini yeni koşullara göre güncelleyebilecekleri önemli bir imkan sundu. Şişecam, bu dönemde, beklenmeyene ne kadar hazır olduğunu, hızlı kararlar alma ve adaptasyon yetkinliğinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha test etme imkanı buldu.
Dijitalleşme yolculuğumuzda ortaya koyduğumuz başarılı projeler ve geliştirdiğimiz yetkinlikler, bu süreci yönetmemizde kritik bir rol oynadı. Ayrıca, 4 kıtada, 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetlerimizdeki konumlandırmamız, bozulan tedarik zincirinin olumsuz etkilerini çok daha kolay bertaraf etmemize imkan sağladı. Önümüzdeki dönemde de Şişecam’ı geleceğe hazırlayacak yatırım ve projeler ile yarattığımız ekonomik değeri ve küresel rekabet gücümüzü artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gen İlaç’ın halka arz sonuçları açıklandıGen İlaç’ın halka arz sonuçları açıklandı

Türk cam sanayisinin kurucusu Şişecam’ın tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratacak ve girdi verdiği sektörlerin büyümesini destekleyecek yatırımlara ara vermeden devam edeceğini belirten Elverici, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Geçtiğimiz dönemde küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına ve olağandışı koşullarına rağmen ülkemizin cam talebini karşılama ve ekonomisi için değer yaratma önceliğimiz kapsamında yatırımlarımızı ara vermeden sürdürdük. Önümüzdeki dönemde de aynı yaklaşım ile yatırımlarımıza devam ederek doğru alanlarda yapacağımız hamlelerle şirketimizin küresel ayak izini genişletirken paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz.
Bu kapsamda cam ambalaj alanında Avrupa’daki ilk tesis yatırımımızı Macaristan’da yapacağımızı açıklamıştık. 330 bin ton kapasiteli bu greenfield tesis yatırımının 2023 yılında üretime başlamasını ve 2025 yılı sonunda tam kapasiteye ulaşmasını hedefliyoruz. Ayrıca, ülkemizde 2 milyon ton olan düzcam üretim kapasitemizi yüzde 25 artıracak yatırımlar da planlıyoruz. Bunu hem var olan hatlarımızda iyileştirme çalışmalarıyla hem de 2 yeni float hattı yatırımıyla gerçekleştirmeyi öngörüyoruz."

Kaynak: AA

Akfen GYO 2021’in ilk yarısında gelirlerini yüzde 182 arttırdıAkfen GYO 2021’in ilk yarısında gelirlerini yüzde 182 arttırdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Hava kararınca başladı! Binlercesi gökyüzünden yağdıHava kararınca başladı! Binlercesi gökyüzünden yağdı
İşte borsada en çok kazandıran takım!İşte borsada en çok kazandıran takım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İl il yangınlarda son durum

İl il yangınlarda son durum

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Sistem değişti

Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Sistem değişti

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu!

Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Satın almak yerine kiralamaya başladılar

Satın almak yerine kiralamaya başladılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

PTT'den kredi açıklaması

PTT'den kredi açıklaması

Dünya devinden korkutan açıklama!

Dünya devinden korkutan açıklama!

61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar!

61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.