ŞİŞECAM (SISE) 03 Mart Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

ŞİŞECAM (SISE) hissesi 02 Mart Pazartesi 2026 tarihinde güne 40,54 TL’den başladı. Seans içinde 43,04 TL seviyesine yükseldi, en düşük 40,54 TL görüldü ve günü 42,44 TL’den kapattı.

ŞİŞECAM (SISE) hissesi için 02 Mart Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-5,39 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,39 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 56,38 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 42,44 TL, 44,86 TL, 46,04 TL, 45,74 TL, 46,28 TL oldu. Bu dönemde fiyat 42,44 TL – 46,28 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ŞİŞECAM (SISE) hissesinin 02 Mart Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 46,88 TL, 52 günlük ortalama 42,76 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 40,67 TL ve 39,33 TL destek, 44,67 TL ve 47,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.