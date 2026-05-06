ŞİŞECAM (SISE) 07 Mayıs Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

ŞİŞECAM (SISE) hissesi 06 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde güne 48,38 TL’den başladı. Seans içinde 52,60 TL seviyesine yükseldi, en düşük 48,10 TL görüldü ve günü 49,62 TL’den kapattı.

ŞİŞECAM (SISE) hissesi için 06 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %3,68 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 10,58 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 209,23 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 49,62 TL, 47,86 TL, 46,00 TL, 47,86 TL, 45,88 TL oldu. Bu dönemde fiyat 45,88 TL – 49,62 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ŞİŞECAM (SISE) hissesinin 06 Mayıs Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 47,25 TL, 52 günlük ortalama 45,26 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 46,33 TL ve 43,67 TL destek, 50,33 TL ve 51,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.