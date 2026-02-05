SOK MARKETLER TICARET (SOKM) 06 Şubat Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

SOK MARKETLER TICARET (SOKM) hissesi 05 Şubat Perşembe 2026 tarihinde güne 65,05 TL’den başladı. Seans içinde 65,80 TL seviyesine yükseldi, en düşük 63,30 TL görüldü ve günü 63,30 TL’den kapattı.

SOK MARKETLER TICARET (SOKM) hissesi için 05 Şubat Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-3,43 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,25 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 3,82 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 63,30 TL, 65,55 TL, 66,40 TL, 64,95 TL, 64,85 TL oldu. Bu dönemde fiyat 63,30 TL – 66,40 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

SOK MARKETLER TICARET (SOKM) hissesinin 05 Şubat Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 60,56 TL, 52 günlük ortalama 54,23 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 62,00 TL ve 61,00 TL destek, 65,00 TL ve 67,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.