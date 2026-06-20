Bakan Şimşek: "400 milyon avroluk finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada yeşil dönüşümün önemine dikkat çekti. Türkiye’nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik politikalarını sürdüreceğini ifade eden Şimşek, "Yeşil dönüşüm ülkemiz için bir zorunluluktur. Son 23 yılda toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı" dedi.

Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azaltıyor, kaynaklarımızı katma değer zincirinde daha yukarı çıkmamızı sağlayacak alanlara yönlendiriyoruz. Dünya Bankası’ndan sağlanan 400 milyon avro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz."

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır