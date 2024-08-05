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Soluksuz düşüşün nedeni belli oldu! Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi için seviyeyi açıkladı: 10 bin puanın altı yeni senaryo doğuracak

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
05.08.2024 08:21
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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta şok eden bir düşüş yaşadı. Yatırımcılar düşüşün ardından borsanın ne zaman yeniden yükseleceğini, önümüzdeki dönemde hangi seviyelerin görüleceğini merak ediyordu. Uzmanlar o sorulara yanıt verdi. Yılsonunda BIST100 endeksi için 13 bin puan öngörüsünü açıklayan analistler, Başka gelişmekte olan ülke piyasaları Türkiye dahil olmak üzere yükseliş patikasına dönebilir. Ancak öncesinde kötü fiyatlama dönemini yaşayacak gibi duruyoruz” dedi.

Soluksuz düşüşün nedeni belli oldu! Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi için seviyeyi açıkladı: 10 bin puanın altı yeni senaryo doğuracak

22 Temmuz’da 11 bin 240 puan seviyesinin üzerini gören Borsa İstanbul BIST 100 endeksi soluksuz bir düşüş yaşıyor! Özellikle bu hafta yaşanan gerileme yatırımcıyı endişelendirdi. Borsa endeksi haftayı yüzde 3,84 düşüşle kapadı. Sadece Cuma günkü gerileme yüzde 3,01 seviyesinde oluştu. Ekonomistler bu tablonun sadece Türk piyasalarına özgü olmadığını, küresel borsalarda ciddi satış baskıları yaşandığını kaydetti. Bunun asıl nedeninin jeopolitik risklerden daha fazla küresel resesyon algısının yükselmesi olduğunu söylediler.

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PERŞEMBE GÜNÜ TERSE DÖNDÜ

Çarşamba günü ABD Merkez Bankası Fed faiz indirim sinyali verirken, piyasalarda bu durum coşkuyla karşılanmadı. Ertesi gün gelen ISM İmalat verisinin 48,8 beklenirken 46,8 gelmesi ve Cuma günü gelen istihdam verilerinde işsizlik oranındaki artış, özellikle ABD piyasalarında ‘Fed geç kaldı ve resesyona gidiyoruz’ şeklinde algıyı yükseltti.

ABD borsalarında satışlar Perşembe günü başladı. BIST100 endeksi Perşembe günü tepkili ve yeşil bir gün yaşadı ancak bu yeterli olmadı.

Perşembe günü küresel piyasalarda kötü bir gün olmuştu. Japonya’nın beklenemedik faiz artırımı Cuma sabahı Asya borsalarında ciddi bir düşüşle karşılanmıştı.

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TÜRKİYE’NİN RİSK PRİMİNDE SIÇRAMA

Bununla birlikte Perşembe günü Türkiye’nin risk primi (CDS) 260 seviyelerinden 290 seviyesinin üzerine sıçradı. Cuma gününe gelindiğinde Türk piyasalarında satışlar ciddi şekilde hissedilmeye başlandı. Bu arada ortaya çıkan Ortadoğu gerginliği ise işin tuzu biberi oldu.

Kısacası BIST100 endeksinde yaşanan düşüşün jeopolitik risklerden dolayı değil, küresel resesyon fiyatlamasından dolayı yaşandı. Ekonomistler tüm verilerin buna işaret ettiğini kaydetti.

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“TÜRKİYE DAHİL OLMAK ÜZERE YÜKSELİŞE DÖNEBİLİR”

Analist Tuncay Turşucu borsaya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, endekste yılsonu beklentisinin 13 bin puan olduğunu kaydederek, “Resesyon endişelerinin fiyatlaması kısa vadede can sıkıcı olsa bile, daha uzun vadede majör merkez bankalarının sert faiz indirimlerinin gündeme gelme olasığı giderek artıyor ve bu durum küresel hisse piyasalarını pozitif etkileyecek. Başka gelişmekte olan ülke piyasaları Türkiye dahil olmak üzere yükseliş patikasına dönebilir. Öyle ki şimdiden büyük yatırım kuruluşları Fed’e yönelik yıl sonuna kadar 125 baz puanlık bir faiz indirimi tahminlerine başladı bile. Hatta ilk iki faiz indiriminin 50 baz puanlık adımlarla olmasını bekleyenler az sayıda değil. Ancak öncesinde kötü fiyatlama dönemini yaşayacak gibi duruyoruz” dedi.

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“BORSA KENDİNE YENİ BİR YÖN BULACAK”

Turşucu sözlerine şöyle devam etti:

“BIST100 endeksinde teknik olarak 10 bin seviyesine düşme olasılığı masanın üzerine geldi. Bu şimdiki seviyeden yaklaşık yüzde 5 daha düşüş olasılığını işaret ediyor. Bu seviyelerden güçlü tepkiler gelmesini bekleyebiliriz. Son durumda teknik olarak endeks yılbaşından bu yana sürdürdüğü yükseliş kanalını sonlandırmış görünüyor. Bunun anlamı Borsa endeksi kendisine yeni bir yön bulacak demektir. Şimdilik bir süre BIST100 endeksinin 10-11 bin arasında yatay dalgalı bir süreç senaryosunu düşünüyoruz. Ancak 10 bin seviyesinin altına gerileyen bir endeks olursa, bu daha fazla aşağı risklerin ortaya çıktığı ve yeni senaryoların konuşulacağı anlamına gelecek. Şimdilik bu noktadan uzaktayız ancak takipteyiz.”

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
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5.687.514.167,25
% -2.02
18:10
SASA
46.64
4.481.109.147,88
% -0.77
18:10
ALTNY
109.7
3.320.942.694,00
% -9.93
18:10
AKBNK
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3.134.040.164,55
% -4.75
18:10
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