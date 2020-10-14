Son BIST gelişmeleri... 14 Ekim 2020 Çarşamba KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!

Koronavirüs salgınından dolayı yatırım yapan vatandaşlar, altın ve dolar gibi yatırım araçlarındaki hareketli seyirlerden dolayı hisse senetlerine yöneldi. Bu nedenle salgının etkisiyle artan küçük yatırımcılar da borsada kendini göstermeye başladı. Günlük olarak şirketlerin KAP haberlerindeki açıklamaları takip eden yatırımcılar, hangi şirketlerin Borsa İstanbul'da açıklama yaptığını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusunu yaptığını araştırıyor. İşte 14 Ekim 2020 Çarşamba son eklenen KAP haberleri..

14 EKİM 2020 SON EKLENEN KAP HABERLERİ

Bugün KAP'da son dakika şirket haberleri paylaşılıyor merak ediliyor. 14 Ekim KAP haberleri saat 09:00 itibari ile paylaşılıyor. Güncelleme yapıldığı an haberlerimizde yer almaya başlıyor.

Bilindiği üzere bazı şirketler bölünmeye giderek bedelli için SPK'ya başvurmuştu. Bu şirketlerin bedelli onayı alıp almadığına dair anlık KAP duyuruları da aşağıdaki linkte güncel olarak yer alacaktır.

Günlük ve anlık olarak son dakika KAP haberlerini, Borsa İstanbul şirket duyurularını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusu yaptığı haberlerini yukarıdaki linkten anlık olarak takibini yapabilirsiniz.

