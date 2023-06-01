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Son dakika: Borsa İstanbul’da kritik seviye aşıldı! BIST 100 endeksi 5000 puanı geçti

01.06.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,85 artışla 4.928,63 puandan başladı. Saatler 11.00’i gösterdiğinde ise BIST 100 endeki yeniden 5000 puan kritik seviyesinin üzerine yükseldi ve 5006 puanı gördü.

Son dakika: Borsa İstanbul’da kritik seviye aşıldı! BIST 100 endeksi 5000 puanı geçti

Son dakika haberi: Borsa İstanbıl açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,72 puan ve yüzde 0,85 değer kazanarak 4.928,63 puana çıktı. Yükseliş ivmesini sürdüren BIST 100 kısa sürede 5000 puanı da aşarak 5006 puanı gördü. Bankacılık endeksi yüzde 1,20 ve holding endeksi yüzde 0,87 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,43 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

DÜN DÜŞÜŞLE KAPANMIŞTI

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,30 değer kaybederek günü 4.886,91 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade ederek, bugün yoğun makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

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Borç limitinin 2025'e kadar askıya alınmasını ve federal harcamaların 2 yıl boyunca sınırlanmasını öngören tasarı dün ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanırken, tasarının pazartesiye kadar Senato'dan geçmesi gerekiyor. Tasarının bugün Demokratların kontrolündeki Senatodan geçebileceği belirtiliyor.

DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 4.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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