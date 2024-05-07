Son iki yılın zirvesinde! Borsada yabancı furyası

Kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırım kararları öncesi yabancı yatırımcının borsaya girişi hızlandı.Yabancıların borsadaki payı yüzde 40 ile son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

NTV'de yer alan habere göre, Borsa istanbul'da yabancı payı yüzde 40'a ulaştı; bu seviye en son 2022'nin mart ayında görülmüştü.

Uzmanlara göre not artışlarının devam etmesi, borsaya yabancı ilgisini daha artırabilir. S&P kararının büyük ölçüde fiyatlandığını belirten uzmanlar, görünümün pozitif tutulmasının henüz fiyatlanmadığına vurgu yaptı.





