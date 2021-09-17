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SPK onayladı! Margün Enerji halka arz ne zaman?

17.09.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK), haziran ayı içerisinde halka arz başvurusunda bulunan Margün Enerji'nin halka arzını onayladı. 310 milyon TL değerindeki sermayesini 10 milyon TL yükselterek 410 milyon TL’ye çıkaracak olan Margün Enerji’nin halka arzında hisse fiyatları belli oldu.

SPK onayladı! Margün Enerji halka arz ne zaman?

ESEN’e bağlı ortaklığı bulunan Margün Enerji, halka arz oluyor. Margün Enerji’nin 1 TL nominal değeri olan 100 milyon hissesi, 8,30 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Hisselere fazla talep gelmesi durumunda da ek pay satışının yapılmayacağı belirtildi.

MARGÜN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka açık Esenboğa Enerji'nin (ESEN) bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK'nin haftalık bülteninde paylaşılan bilgilere göre; Margün Enerji, halka arz ile 310 milyon Türk lirası değerindeki sermayesini 100 milyon Türk lirasına yükselterek 410 milyon Türk lirasına çıkaracak.

Margün Enerji’nin hisseleri ise 8,30 Türk lirasından satılacak.

Halka arzda 1 Türk lirası nominal değerli 100 milyon hisse, 8,30 Türk lirası sabit fiyattan satılacak. SPK bültenine göre, hisselere fazla talep gelmesi durumunda ek pay satışı yapılmayacak.

Margün Enerji halka arzında, elde edilecek tüm gelir, şirketin kasasına girmiş olacak. Margün Enerji, SPK'ye ve Borsa İstanbul’a 10 Haziran 2021'de halk arz başvurusu yapmıştı.

2014’te Türkiye’de yenilenebilir enerji sektöründe faaliyetine başlayan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret, yurtiçinde sahip olduğu 118.03 MWp kurulu gücündeki güneş enerjisi santralleriyle sektörünün en önemli oyuncularından birisi oldu.

Margün Enerji, yurtdışı proje geliştirme faaliyetleri ile 61 MWp kurulu gücündeki güneş enerjisi santrallerinin Türkiye’den sektöründe önde gelen iki yatırımcısına anahtar teslim kurulum ve işletme&bakım anlaşmasını başarıyla tamamladı. Toplamda sözleşle büyüklüğü ise vergiler hariç 55 milyon 450 bin avro.

Bunun dışında Margün Enerji, başta Almanya, İtalya, ABD ve İngiltere olmak üzere özellikle Batı Avrupa ülkelerinde proje geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor.

16 Eylül’de onaylanan Margün Enerji’nin halka arz tarihi ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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