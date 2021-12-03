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SPK, Pasifik GYO'nun halka arzına izin verdi

03.12.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzına Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onay verdi. Pasifik GYO'nun hisse başına fiyatı 16.38 lira olacak.

SPK, Pasifik GYO'nun halka arzına izin verdi

SPK'nın dün akşam yayımlanan bültenine göre şirket sermaye artırımı ve ek talep gelmesi halinde ortak satışı yöntemiyle halka arz edilecek.

HİSSE FİYATI 13.38 TL

Şirketin sermayesinin 67.5 milyon lira artırılarak 267.5 milyon liraya yükseltilmesi sonucu 67.5 milyon hisse senedi hisse başına 16.38 liradan satışa sunulacak.

Ek talep gelmesi halinde Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat'a ait 13.5 milyon hisse de satışa sunulabilecek.

Ek satış dahil hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 1.3 milyar lira olacak. (Reuters)

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