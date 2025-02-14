Şubat ayında fonlarda neler değişti?

Yatırımcıların finansal ürün tercihleri, her ay getirilerdeki performansa bağlı olarak önemli ölçüde değişim gösteriyor. Piyasa dalgalanmaları ve getiri oranlarındaki farklılıklar, belirli dönemlerde yatırımcıların fon dağılımlarını yeniden gözden geçirmesine yol açıyor.

Reel sektörden gelen olumsuz haberler, ABD Başkanı Trump’ın ticaret politikaları, piyasalarda yeni dalgalanmalar yaratıyor. Bu yazımızda, fonlardaki stopaj değişikliğini, borçlanma araçları fonlarına artan talebi, yatırımcıların hangi şemsiye fonlara yöneldiğini, hangi fonlara nakit giriş & çıkışlarının olduğunu, portföy dağılımlarını ve portföy yöneticilerinin en güvendiği hisseleri inceleyeceğiz.

ŞEMSİYE FONLAR

Fon piyasası büyümeye devam ediyor. İzlenen 9 şemsiye fona ocak ayında toplam 330 milyar TL para girişi olduğunu gözlemliyoruz. En dikkat çeken giriş para piyasası şemsiye fonlarına. İkinci sırada ise 2025 yılında daha çok ön plana çıkacağı konuşulan borçlanma araçları şemsiye fonları yer alıyor. Yazımızın devamında bu fonlar hakkında detayları bulabilirsiniz.

Altın piyasasının güçlü performansına rağmen ocak ayında kıymetli madenler şemsiye fonlarından 5.1 milyar TL’lik çıkış gerçekleşti. Son 2.5 yıldır fon piyasasının büyümesinde önemli rol oynayan hisse senedi şemsiye fonlarında ise yaklaşık 6.3 milyar TL’lik çıkış dikkati çekiyor.

STOPAJ DÜZENLEMESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansal yatırım araçlarının vergilendirilmesinde önemli bir düzenlemeye gitti. Resmî Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, sermaye piyasası enstrümanlarına uygulanan tevkifat oranları güncellenirken, TL mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kâr paylarına uygulanan indirimli stopaj oranları kaldırılarak genel oranlara geçiş yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, 6 aya kadar vadeli mevduat hesaplarında stopaj %10’dan %15’e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda %7,5’ten %12’ye, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise %5’ten %10’a yükseldi. Yatırım fonlarında da benzer bir artış yaşandı. Para piyasası ve borçlanma araçları fonlarında stopaj %10’dan %15’e, değişken fonlarda %10’dan %15’e, kıymetli maden fonlarında %10’dan %15’e, fon sepeti fonlarında ise %7,5’ten %12’ye çıkarıldı. Hisse senedi fonlarında ise stopaj oranı sıfırda kaldı. Ayrıca, sürekli olarak portföyünün en az % 51'i Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden oluşan ve bu durumu izahnamesinde belirten yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler, stopaja tabi olmayacak.

Bu yeni güncelleme ile beraber geçmiş ve güncel stopaj oranları aşağıdaki gibi:

30 Nisan 2024 öncesi: %0

1 Mayıs 2024 – 31 Ekim 2024: %7,5

1 Kasım 2024 – 31 Ocak 2025: %10

1 Şubat 2025 sonrası: %15

Stopaj konusunda herhangi bir kafa karışıklığı olmaması adına aşağıdaki bilgilendirmeye de bültenimizde yer vermek istedik. Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca, 01.10.2006 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde "İlk Giren İlk Çıkar (FIFO)" yöntemine göre yatırımcının elde ettiği gelir stopaja tabi tutulmuştur. İlgili tarihlerde aldığınız fonların satışı, satışın yapıldığı tarihten bağımsız, hangi tarih aralığında alındıysa o tarih aralığındaki stopaj oranına tabiidir.

Örneğin: 30 Nisan 2024 öncesi alınan para piyasası fonunuzu 20 Şubat 2025 tarihinde sattığınızda stopaj oranı %0 olacak.

PARA PİYASASI FONLARI

Ocak ayında 210 milyar TL’nin üzerinde para girişi olan para piyasası fonları yatırımcıların gözdesi olmaya devam etmişti. Şubat ayının ilk 10 gününde ise fonların getirilerinin düşmesi ile beraber yaklaşık 1.5 yıl sonra para piyasası fonlarından nette para çıkışı gerçekleşti. Para piyasası fonlarının toplam büyüklüğü 1,5 trilyon TL seviyesinde. Söz konusu fonlarda dengeleri değiştiren en önemli gelişme, SPK’nın kasım ayı sonunda yaptığı düzenleme oldu. Bu düzenlemeyle birlikte, katılım fonları hariç tüm para piyasası fonlarının portföylerinin en az %10’unu Devlet İç Borçlanma Senetleri’ne (DİBS) yönlendirmesi zorunlu hale getirildi. Bu adım, piyasada hem likidite yönetiminde hem de yatırım tercihlerinde önemli bir değişime yol açtı. Fon yöneticileri, yeni düzenlemeye uyum sağlamak adına stratejilerini revize ederken, yatırımcılar da fon getirileri ve risk profilleri üzerindeki etkileri yakından takip etmeye başladı.

NELER BEKLENİYOR?

Fintables Fonlar bölümünden, TEFAS’a açık, ilk 10 para piyasası fonunu incelediğimizde para piyasası fonlarının aylık brüt getirilerinin %4 ve

üzerinde olduğunu görüyoruz, fakat geçmiş aylara kıyasla fonlar arasındaki ayrışmanın daha da arttığını, şubat ayında da bu ayrışmaların devam etmesini öngörüyoruz. Yılbaşından itibaren getiri sıralamasında Foneria Portföy Para Piyasası Fonu (G06) %5,57 getiri ile zirvede bulunuyor.

BORÇLANMA ARAÇLARI FONLARI

2025 yılında beklenen faiz indirimleri borçlanma araçları fonlarına olan ilgiyi artırdı. Ocak ayında 93 milyar TL’lik ciddi bir para girişi gerçekleşti. Ocak ayından önceki dönemde borçlanma araçları fonlarının toplam büyüklüğü 30 milyar TL civarındaydı. Borçlanma araçları fonları, yatırımcılardan topladığı fonları ağırlıklı olarak devlet tahvili, hazine bonosu, özel sektör tahvili ve diğer sabit getirili menkul kıymetlere yatıran yatırım fonlarıdır. Bu fonlar, düşük risk profili ve düzenli getiri sunma potansiyeli ile özellikle güvenli liman arayan yatırımcılar için tercih edilir. Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerden etkilenmekle birlikte, geleneksel hisse senedi yatırımlarına kıyasla daha az oynak bir yapıya sahiptirler.

Yılbaşından itibaren getiri sıralamasında Oyak Portföy Borçlanma Araçları Fonu (OBI) %7,27 getiri ile zirvede bulunuyor. Borçlanma araçları fonları ile para piyasası fonları sıkça karıştırılıyor; bu nedenle aralarındaki temel farkları netleştirmek istedik.

1) Risk Seviyesi: Para piyasası fonlarının risk değeri genellikle 1 iken, borçlanma araçları fonlarında bu değer 3 ile 5 arasında değişir.

2) Getiri ve Risk Dengesi: Düşük risk seviyeleri nedeniyle para piyasası fonlarında negatif getiri riski neredeyse yoktur, ancak borçlanma araçları fonlarında fiyat dalgalanmaları daha belirgindir. Yani %4’ün üzerinde bir getiri hedeflenirken, aşağı yönlü riskler de göz önünde bulundurulmalıdır.

HİSSE SENEDİ YOĞUN FONLAR

TEFAS’a açık hisse senedi yoğun fonlar ocak portföylerini açıkladı. TEFAS’a açık fonlar içinde ocak ayında en yüksek getiriye sahip 3 hisse senedi şemsiye fon:

Inveo Portföy’ün G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu (GBG) %8, AK Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu (AFV) %7,94 ve HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu %6,7. Bültenimizde yerli hisse senedi yoğun fon tarafında aşağıdaki 10 fona ait detaylı bilgileri paylaşacağız. Bu fonları belirli kriterlere göre seçtik.

Kriterlerden ilki, TEFAS’ta işlem görüp her ay portföy dağılımını KAP’a

bildirmesi. İkinci kriterimiz yalnızca belirli bir temaya yatırım yapmaması. Son kriterimiz ise toplam portföy büyüklüğü bakımından en yüksek ilk 10 fon içinde olması. Bu fonları büyükten küçüğe göre sıralarken, yatırımcı sayılarına, yılbaşından bu yana olan getirilerine ve para girişlerine göre sınıflandıralım istedik:

Seçtiğimiz 10 fonun yönettiği toplam portföy büyüklüğü 1.3 milyar $ dolar seviyesinde.

POZİSYON DEĞİŞİMLERİ

Yukarıda paylaştığımız fonların Ocak ayı portföy dağılım raporlarında, ağırlığı en yüksek 3 hisse pozisyonları aşağıdaki gibi oldu. Bültenimizde yer verdiğimiz fonların ağırlık artırdığı ve azalttığı pozisyonları ise şöyle oldu:

AK3 tarafında Enkai ve Ereğli yeni giren hisse senedi olarak dikkat çekiyor, Tekfen pozisyonları ise tamamen kapatılmış.

TI2 tarafında, ocak ayında portföye yeni giren ve çıkan hisse bulunmuyor. Turkcell ve Akbank pozisyonlarına ekleme yapmışlar.

IIH fonunda portföye Vakıflar Bankası ve Logo eklenirken, Kocaer pozisyonları kapatılmış.

KPC fonunda ocak ayında Ereğli, Katılımevim, Horoz Lojistik, Yeo Teknoloji portföye yeni giren hisseler, Aksa, Vakko, Suwen Tekstil, Safkar kapatılan pozisyonlar.

MAC tarafında geçtiğimiz ay portföye yeni giren hisse Doğuş Otomotiv. Türk Telekom ve Petun pozisyonları ise tamamen kapatılmış.

FYD’de Anadolu Efes, Mopaş, Çimsa ve Galata Wind ocak ayında portföye eklenmiş. Türk Telekom, Koç Holding, Ford Otosan pozisyonları ise tamamen kapatılmış.

NNF’de Mopaş Marketçilik ve Akfen İnşaat Holding portföye yeni giren hisse olurken, Mogan ve Özak Gayrimenkul portföyden çıkarılmış.

TYH’de portföye yeni giren hisse Gülermak, kapatılan pozisyon ise yok.

GL1 tarafında geçen ay olduğu gibi yine çok fazla değişiklik var. Türk Telekom, Türk Hava Yolları Torunlar Gayrimenkul başta olmak üzere 10 hisse portföye dahil edilirken, Astor Enerji, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Tav Havalimanları başta olmak üzere 5 hisse portföyden çıkarılmış.

YHS fonunda Ocak ayında yeni açılan pozisyonlar Anadolu Efes ve TSKB. Ülker, Vakıflar Bankası ve Alarko portföyden çıkarılmış.

ORTAK HİSSELER NELER?

Bültenimizde yer verdiğimiz yatırım fonlarının ortak tuttuğu hisseleri 2 kritere göre seçtik. Bunlardan ilki ağırlığın %4’ten fazla ortak olarak bulunması. Diğeri ise en az 4 fonda bulunması.

Bültenimizde yer verdiğimiz fonların en çok inandığı hisseler Bimas ve Migros. Haberleşme sektöründeki favorileri ise Turkcell. Havacılık tarafında Türk Hava Yolları başı çekiyor. Bankacılık sektörüne olan ilgi devam ediyor.

Savunma sanayi tarafında ise Aselsan fonların ilgi odağı.

Kaynak: Fintables