T. HALK BANKASI (HALKB) 18 Ağustos Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

T. HALK BANKASI (HALKB) hissesi 17 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde güne 34,24 TL’den başladı. Seans içinde 34,38 TL seviyesine yükseldi, en düşük 33,72 TL görüldü ve günü 33,78 TL’den kapattı.

T. HALK BANKASI (HALKB) hissesi için 17 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,17 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,68 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 19,90 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 33,78 TL, 34,18 TL, 34,64 TL, 34,48 TL, 32,44 TL oldu. Bu dönemde fiyat 32,44 TL – 34,64 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

T. HALK BANKASI (HALKB) hissesinin 17 Ağustos Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 35,92 TL, 52 günlük ortalama 40,73 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 32,00 TL ve 31,00 TL destek, 34,00 TL ve 35,00 TL direnç noktalarıdır.

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