Altında ibre tersine dönebilir: HSBC’den dikkat çeken tahmin

HSBC yıl yılın son çeyreğine ilişkin yatırım stratejisinde altına yönelik dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Banka, değerli metalde dip seviyelerin geride kalmış olabileceğini belirtirken, altının jeopolitik risklere karşı yatırımcı portföylerindeki koruyucu konumunu sürdürebileceğine işaret etti.

HSBC’DEN 2026’NIN SON ÇEYREĞİ İÇİN YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ

2026’nın son çeyreğinine yönelik piyasa görünümünü değerlendiren HSBC, devam eden belirsizlikler ve riskler nedeniyle çoklu varlık stratejilerinin önem kazandığını belirtti.

Banka, hisse senedi piyasalarında oluşabilecek riskleri ve belirsizlikleri dengelemek için portföylerde farklı yatırım araçlarına yer verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu kapsamda kaliteli tahvillerin yanı sıra temettü hisseleri, altın ve alternatif varlıklar öne çıkarıldı.

ALTINDA DİP SEVİYELER GERİDE KALMIŞ OLABİLİR

HSBC‘nin raporunda, altına ilişkin beklentiler de yer aldı. Banka, değerli metalindip seviyesini görmüş olabileceğini değerlendirirken, altının özellikle jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde portföyleri koruma işlemini devam ettirebileceğini ifade etti.

Merkez bankalarının devam eden altın almalarının da değerli metale yönelik görünümü destekleyen unsurlardan biri olduğu kaydedildi.

Raporda, altın, altyapı ve alternatif varlıkların geleneksel hisse senetleri ile tahvillerden farklı yönde performans gösterebilme potansiyeline dikkat çekildi.