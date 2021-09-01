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TAB Gıda halka arz ne zaman? Halka arz için bankalara yetki verildi!

01.09.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TAB Gıda, Borsa İstanbul’da halka arz için bankaları yetkilendirdi. 1995'te Burger King’in master franchisee haklarını alarak Türkiye’ye getirdi. 1994 yılından beri gıda sektöründe faaliyet gösteren TAB Gıda'nın halka arzının ne zamana planlandığı aktarıldı. İşte merak edilenler...

TAB Gıda halka arz ne zaman? Halka arz için bankalara yetki verildi!

TAB Gıda'nın halka arzının ne zamana planlandığı belirtildi. Gıda sektörüne 1994'te başlayan TAB Gıda hızlı servis sektörüne 1995'te Burger King’in master franchisee haklarını alarak ve Türkiye'ye getirerek başladı. Konuya ilişkin açıklama kaynaklar tarafından yapıldı. İşte merak edilenler...

TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Burger King’in en büyük franchise’ı TFI TAB Gıda Yatırımları, Çin ve Türkiye birimlerinin Borsa İstanbul’da planlanan halka arzı için Citigroup Inc. ve HSBC Holdings Plc’ye yetki verdi. Konuya ilişkin bilgi paylaşan kaynaklar, TAB Gıda’nın 250 milyon dolar büyüklüğe ulaşabilecek halka arzın en erken bu yıl sonunda gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Görüşmelerin henüz erken olduğu belirtildi. Arz büyüklüğü ve zamanlama gibi detayların değişkenlik gösterebileceği iletildi. Konuya ilişkin TFI temsilcisi tarafından açıklama yapılmadı.

TAB GIDA HAKKINDA

TAB Gıda Türkiye'de 1994'ten beri gıda sektöründe yer alıyor. Hızlı servis sektöründeki faaliyetleri, 1995'te Burger King’in master franchisee haklarını alarak Türkiye’ye getirmesiyle başladı. Burger King'in bugün Türkiye'de 650'den fazla restoranı bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Burger King
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