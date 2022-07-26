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Take profit ne demek? Take profit emri nedir?

25.07.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasada sıkça karşılaşılan take profit terimi, Türkçeye kar al olarak çevrilmektedir. Bu emir sayesinde ileriye dönük bir fiyat belirlenmesi ve yazılan fiyata ulaşıldığı zaman pozisyonun otomatik olarak kapatılması söz konusudur. Take profit emri ne demek, take profit price nedir?

Take profit ne demek? Take profit emri nedir?

İçindekiler

  • Take Profit Nedir?
  • Take Profit Price Nedir?
  • Take Profit Nasıl Çalışır?

Hem açık olan alış işlemlerinde hem de açık olan satış faaliyetlerinde take profit emri kullanılabilmektedir. Türkçeye kar al olarak çevrilen bu kavram, piyasadaki güncel fiyatın alt ya da üst seviyesinde olan bir fiyatın belirlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu sayede fiyat ilerleyen süreçte belirlenen düzeye geldiği zaman pozisyon otomatik olarak kapanmaktadır.

Take Profit Nedir?

Piyasalarda sıkça karşılaşılan take profit ne demek? Türkçeye “kar al” olarak çevrilen take profit emri, fiyatlara yönelik belirli göstergelere sahiptir. Bu kavram; piyasada fiyat istenilen yönde hareket ettiği zaman, emirlerin gerçekleşeceği ya da kapanacağı fiyatın belirlenmesini mümkün kılmaktadır. Dolayısıyla take profit, yani kar al emri; kar sağlanırken herhangi bir pozisyonu kapatma şansının artırılmasına yarar sağlamaktadır. Piyasada bu emrin önerildiği iki ayrı strateji ise aşağıdaki gibidir;

  • Take profit emri; manuel olarak piyasanın emri girmesi beklenmeden, istenilen fiyat ile piyasadan çıkış yapmak amacıyla otomatik bir araç şeklinde kullanılabilmektedir.
  • Yine kar al emrinden, mevcut pozisyonlar kapsamındaki minimum tutarda bile olsa kar elde edilmesi amacıyla bir risk yönetim şekli olarak yararlanılabilmektedir.
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Take Profit Price Nedir?

Kar al ya da kârı al olarak bilinen take profit price, açık pozisyonun karda olduğu durumları ifade etmektedir. Bu fiyat, pozisyonu kapatarak kazancın kasaya aktarılmasını mümkün hale getirmektedir. Dolayısıyla take profit, ileriye dönük olarak gerçekleştirilen bir pozisyon kapatma emri olarak açıklanabilmektedir.

Bu emir türünün en temel özelliği ise pozisyonun karla sonlandırılmasıdır. Take profit price da kar al fiyatı olarak Türkçeye çevrilebilmektedir. Yani pozisyonu sonlandırırken kasaya aktarılan kazanç, take profit price olarak adlandırılmaktadır.

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Take Profit Nasıl Çalışır?

Piyasada ileriye dönük pozisyon kapatma emri verme ve bu pozisyondan kar ile ayrılma şansı sunan take profit nasıl kullanılır? Bu emrin verilmesi için açık olan alış işlemlerinde güncel fiyatın üstünde belirlenen bir fiyat seviyesi yazılmalıdır. Böylece piyasa fiyatı belirlenen seviyeye ulaştığı zaman pozisyonun otomatik olarak kapanması mümkün olmaktadır. Çünkü önceden verilen take profit emri, take profit price seviyesine ulaşıldığı zaman devreye girmektedir.

Take profit emri, açık olan satış işlemlerinde de kullanılabilmektedir. Buradaki amaç da güncel fiyatın altında olan bir fiyat seviyesinin yazılmasıdır. Bahsedilen işlem tamamlanırsa, piyasada fiyat o seviyeye düştüğü zaman yine pozisyon otomatik olarak kapanmaktadır. Yani belirlenen fiyata ulaşıldığı zaman, açık olan satış işlemlerinde verilen take profit emri işlemektedir.

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