Tarihi rekor! Borsa İstanbul 10 bin puanı gördü

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Haftaya 76,83 puan ve yüzde 0,77 artışla 9.992,45 puandan rekor seviyede başlayan BIST 100 endeksi, tarihinde ilk kez 10.000 puanı aştı.







