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Tarihi rekor! Borsa İstanbul 10 bin puanı gördü

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
29.04.2024 12:23
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BİST 100 endeksi haftaya rekorla başlayarak 10 bin puanı gördü. Böylelikle Borsa İstanbul tarihin en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Tarihi rekor! Borsa İstanbul 10 bin puanı gördü

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Haftaya 76,83 puan ve yüzde 0,77 artışla 9.992,45 puandan rekor seviyede başlayan BIST 100 endeksi, tarihinde ilk kez 10.000 puanı aştı.


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