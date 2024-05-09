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Tarihi zirvenin ardından çok sert çakıldı: Herkes o hisseyi konuşuyor! 12 günde yüzde 72 düştü

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.05.2024 15:55
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Borsa İstanbul'da Beşiktaş hisseleri, 12. işlem gününde de taban oldu. Bugün 25,34 TL'ye kadar gerileyen hisseler, bu süreçte yaklaşık yüzde 72 değer kaybetti.

Tarihi zirvenin ardından çok sert çakıldı: Herkes o hisseyi konuşuyor! 12 günde yüzde 72 düştü

Nisan ayında tarihi zirvesinin gören Beşiktaş hisseleri yatırımcısını üzdü. 12. günde de tabanı gören Beşiktaş hisseleri tepetaklak oldu.Hissenin fiyatı bugün 25,34 TL'ye kadar geriledi.

22 NİSAN'DAN BU YANA DÜŞÜYOR

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (BJKAS) Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri, 22 Nisan'dan bu yana düşüşte.

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19 Nisan'ı değer kazancıyla 89,30 TL fiyattan tamamlayan Beşiktaş hisseleri o günden bu yana yatırımcısını sevindiremedi.

Beşiktaş hisselerinin peş peşe tabanı görmesinin ardından yatırımcısına kaybı yüzde 72'yi buldu.


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Borsa İstanbul beşiktaş hisse taban
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