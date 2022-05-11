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Tarımsal emtia nedir? Tarım emtiası nasıl alınır?

09.05.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Değişen ve gelişen dünya düzeni için hem ülkeler hem de bireysel olarak insanlar adına gıda stokları önemli bir hal almaya başladı. Ekonomik kriz, iklim değişikliği, doğal afet, sel gibi olumsuz durumlar gıda üretimini büyük ölçüde etkilemeye devam ediyor. Günümüzde gıda üretimi, ülkeler arası ticaretin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Özellikle tarım faaliyetlerindeki sıkıntılar ile birlikte tarım emtiası konusu gündeme gelmeye başladı. Peki, tarım emtiası nedir, nasıl alınır?

Tarımsal emtia nedir? Tarım emtiası nasıl alınır?

İnsanların hayatlarını sürdürebilmesi için olmazsa olmaz temel ürünlerden biri gıdadır. Pirinç, buğday, şeker, mısır gibi birçok temel gıdanın üretimi farklı ülkeler tarafından desteklenmektedir. Gıdada yaşanan krizler, üretime de ciddi zararlar vermektedir. Özellikle tarım sektöründeki dalgalanmalar çoğu yatırımcının dikkatini çekmektedir. Hal böyle olunca yatırımcılar için tarım emtiası hakkında araştırma yapmak önemli bir konu haline gelmiştir.

Tarımsal Emtia Nedir?

Ticareti yapılan her ürüne emtia denmektedir. Bu kelime yalnızca tarım sektöründe değil daha birçok farklı sektörde kullanılmaktadır.

Üretimi yoğun olarak yapılan;

  • Buğday,
  • Pirinç,
  • Mısır,
  • Şeker pancarı gibi ürünlerin tamamına tarım emtiası denmektedir.

Tarım emtiası çoğunlukla ihracatı yüksek olan ürünler üzerinden yapılmaktadır. Ticareti çok fazla yapılan bu ürünler, yatırım anlamında da yüksek işlem hacmine sahiptir. Bu emtialar, çoğunlukla risk almayı istemeyen yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir.

Tarımsal Emtia Nasıl Alınır?

İklim krizinin dünyanın çeşitli yerlerinde varlık göstermesi ile birlikte kuraklık, her geçen gün daha da artmaktadır. Bu durumdan dolayı insanlar, daha fazla gıda stoklamaya başlamıştır. Tarım emtiası piyasası sanal olarak alım satım işlemlerinin yapıldığı bir piyasa türüdür. Dolayısıyla piyasalar aracılığıyla tarım emtiasına kolay bir şekilde yatırım yapılabilmesi mümkündür.

Son zamanlarda tarım emtialarına fazlasıyla ilgi duyulmaktadır. Bu durum finansal piyasaların da canlanmasına sebep olmuştur. Burada önemli olan en kilit nokta tarım ürünlerinin ne kadar talep gördüğü ve arz durumudur.

Arz ve talep durumu borsayı belirleyen asıl faktördür. Tarım emtiasında yapmak istediğiniz yatırım türüne göre yatırım yapma olanağınız bulunmaktadır. Bu yatırım türleri ise şu şekildedir:

• Borsa yatırım fonları
• Vadeli işlem piyasaları
• Banka fonları
• Emtia endeksleri

Tarım emtialarının en çok işlem gördüğü piyasa, vadeli işlem piyasalarıdır. Finansal piyasalarda yüksek işlem hacmi gören bu emtialara kolay bir şekilde yatırım yapmak mümkündür.

Buğday Yatırımı Nasıl Yapılır?

İnsan yaşantısı için vazgeçilmez temel gıdalardan biri buğdaydır. Yalnızca gıda olarak değil, tarımsal emtia olarak da tanımlanmaktadır. Buğday ticaretine girmek isteyen kişiler, üreticiler ile fiziksel olarak anlaşma yapmaktadır. Ancak günümüzde fiziksel bir şekilde anlaşma yapmadan da buğday alım satım ticaretine girilebilmesi mümkündür.

Herhangi bir yere gitmeden, hiçbir üretici ile görüşmeden internet üzerinden buğday alım satımı yapabilirsiniz. Buğday tarım emtiasına yatırım yapmak için öncelikle ilgili bankalardan birinde ELÜS hesabının açılması gerekmektedir. ELÜS’ün açılımı Elektronik Ürün Senedi'dir. Bu hesabı açtıktan sonra Türkiye Ürün İhtisas Borsası’na gerçek kişi olarak kayıt yaptırabilirsiniz.


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