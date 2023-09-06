TARKİM BİTKİ HALKA ARZ kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? Tarkim halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Bugün son gün!

Tarkim halka arz talep toplama işlemleri için bugün son gün. SPK, Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz ayrıntılarını paylaştı. Tarkim halka arz hisse kodu ise TARKM olarak açıklandı. Konuya dair detaylar haberimizden ulaşabilirsiniz...
Tarkim'in halka arz sonrası açıklık oranı yüzde 23,81 olarak beklenidi.
Tarkim'in paylarının tamamının satışı sonrası halka arz büyüklüğünün yaklaşık 537 Milyon lira olması bekleniyor.
Tarkim halka arz tarihleri 5 ylül itibarıyla başladı.
Talep toplama işlemleri 6 Eylül 2023 Çaraşamba günü sona erecek.
Tarkim hisse fiyatı 107,50 TL olarak açıklandı. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.
Tarkim halka arzının katılım endeksine uygun olduğu bilgisi bulunuyor.
Tarkim hisse kodu TARKM olarak açıklandı.