Türkiye'nin Efsane Kasım'ı Hepsiburada ile başladı

“Efsane Kasım Beklediğine Değecek” söylemiyle yola çıkan Hepsiburada, bu yıl mevcut kampanyalara ek net indirimler, yeni finansman seçeneği Hepsitaksit ve hızlı teslimat imkanlarıyla müşterilerinin karşısına çıkıyor. Hepsiburada'nın Efsane Kasım Araştırması'na göre tüketicilerin %96'sı alışveriş öncesinde fiyatları takip ederken, %62'si almak istediği bir ürünü Kasım için bekletiyor. Geçen yıl 960 milyon ürün görüntülemesiyle rekor kıran Hepsiburada, bu yıl 1,1 milyar ürün görüntülemesi ve 30 milyon adet ürün satışı hedefliyor.

Hepsiburada'nın Kasım indirimlerinde alışveriş yapmayı planlayan 18-55 yaş aralığındaki 2.422 kişiyle online olarak gerçekleştirdiği Efsane Kasım 2026 Araştırması, tüketicilerin alışverişlerini nasıl planladığını ortaya koyuyor. Katılımcıların %69'u Kasım'da kesin alışveriş yapmayı planlarken, %51'i uzun süredir almak istediği yüksek fiyatlı ürünler, %49’u ise günlük ihtiyaçları için indirimleri bekliyor. Kasım alışverişlerine ayrılan ortalama bütçe ise 28 bin TL.

Tüketiciler alışverişlerini Kasım'a göre planlıyor

Araştırmaya göre tüketicilerin %86’sı yılbaşı alışverişleri, %48’i ise kaban ve mont gibi kışlık ürünler için Kasım indirimlerini bekliyor. Her 10 kişiden 6’sı satın almayı planladığı en az bir ürünü özellikle bu döneme erteliyor. İndirim döneminde satın alınmak üzere bekletilen ürünler arasında %20 ile cep telefonları, %16 ile giyim ürünleri öne çıkıyor. Kasım ayı alışveriş planlarında ise %66 ile moda ilk sırada yer alırken, onu %46 ile kişisel bakım, %39 ile cilt bakımı ve %37 ile küçük ev aletleri takip ediyor.

Tüketicilerin %61'i avantajlı bir fiyat gördüğünde beklemeden alışveriş yaparken, %57'si 11.11'de, %43'ü ise Efsane Cuma'da indirimleri mutlaka incelemeyi planlıyor. Araştırmaya göre tüketicilerin %76'sı alışveriş kredisi ve taksit seçeneklerine sıcak bakıyor. Özellikle vade farksız taksit imkanı ve taksit sınırlaması bulunan ürün gruplarında alternatif finansman seçenekleri öne çıkarken, kredi kullanımının en çok değerlendirildiği kategoriler arasında cep telefonu, bilgisayar ve tablet yer alıyor.

“11 yıl önce Türkiye'yi Efsane Kasım ile tanıştırdık. Bugün milyonlarca müşteri alışverişini bu döneme göre planlıyor”

Hepsiburada CEO'su Ender Özgün, Efsane Kasım'ın 11. yılına ilişkin şunları söyledi: “11 yıl önce Türkiye'yi Efsane Kasım ile tanıştırdık. O günden bugüne Kasım, milyonlarca insanın alışverişini önceden planladığı, almak istediği ürünler için beklediği bir döneme dönüştü. Bugün müşteriler ne almak istediklerini biliyor, fiyatları takip ediyor ve doğru zamanı bekliyor. Biz de bu yıl ‘Efsane Kasım Beklediğine Değecek’ diyoruz. Çünkü müşterilerimizin bu döneme ne kadar büyük bir beklentiyle hazırlandığını biliyoruz. Müşterilerimizin uzun zamandır bekledikleri ürünlere, gerçekten avantajlı fiyatlarla ve kolay ödeme seçenekleriyle ulaşabilmelerini hedefliyoruz. Aylar önce bu hedefle çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu yıl net indirimlerimiz, Efsane Kasım'da ilk kez sunduğumuz Hepsitaksit ve hızlı teslimat gücümüzle bu beklentinin karşılığını vermek istiyoruz.

Geçen yıl 960 milyon ürün görüntülemesiyle rekor kırdık. Bu yıl 1,1 milyar ürün görüntülemesi ve 30 milyon adet ürün satışı hedefliyoruz. Efsane Kasım'ın büyümesi, iş ortaklarımız için de önemli fırsatlar yaratıyor. Milyonlarca müşteriyi binlerce satıcıyla buluştururken, iş ortaklarımızın daha fazla müşteriye ulaşmasını ve satışlarını artırmasını destekliyoruz. Türkiye'ye kazandırdığımız Efsane Kasım'ı, 11. yılında da müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte büyütmeye hazırız.”

Hepsitaksit ilk kez Efsane Kasım'da

Hepsiburada, tüketicilerin ödeme kolaylığı beklentisine Hepsitaksit ile yanıt veriyor. Kredi kartı limitinden bağımsız ve bankadan bağımsız çalışan Hepsitaksit ile müşteriler, ödeme adımında kredi skorlarına göre kullanabilecekleri limiti öğrenebiliyor. 150 bin TL’ye kadar ulaşabilen bu limit sayesinde müşteriler, uygun ürün gruplarında peşin fiyatına 3 taksitle alışveriş yapabiliyor.

İş ortakları ve lojistik gücüyle Efsane Kasım'a hazır

Hepsiburada, bu yıl hedeflediği 1,1 milyar ürün görüntülemesinin %90'ının iş ortaklarının ürünlerine yönelmesini bekliyor. Hızlı gönderim yapan satıcılara yönelik 0-1 gün kargo destek kampanyası da Kasım boyunca devam ediyor.

Efsane Kasım'a 3 binden fazla çalışanı, 10 binden fazla lojistik ve çağrı merkezi personeli, 6 bine yakın taşıyıcı aracı ve 175 bin metrekarelik depolama alanıyla hazırlanan Hepsiburada, siparişlerinin %90'ından fazlasını iki günden kısa sürede müşterilerine ulaştırıyor. Şirket, bu hizmet seviyesini Kasım boyunca da sürdürmeyi hedefliyor.

Efsane Kasım, Efsane Premium Günleri ile başladı

Hepsiburada, 11. Efsane Kasım dönemini 26 Ekim'de Efsane Premium Günleri ile başlattı. Teknolojiden modaya, kozmetikten ev yaşamına kadar geniş bir ürün yelpazesinde fırsatlar sunan Hepsiburada, Efsane Kasım boyunca mevcut kampanyalara ek %10 ve %15, belirli günlerde ise %20'ye varan net indirimlerle müşterilerini buluşturuyor.

Kampanya linki: https://promotion.hepsiburada.com/shop/lp/efsane-kasim-burada