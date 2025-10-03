FİNANS

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) 03 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

Devrim Karadağ

TAV Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı yatırımcılar ve analistler tarafından takip edilmektedir.

2 Ekim 2025 tarihinde TAVHL hissesinin kapanış fiyatı 241,90 TL olarak kaydedilmiştir. 3 Ekim 2025 tarihinde hisse açılış fiyatı 243,00 TL olarak belirlenmiştir. Gün içinde hisse en yüksek 243,10 TL'yi görmüştür. Aynı gün en düşük seviye ise 235,40 TL olmuştur. Şu anda hisse fiyatı 236,50 TL'dir.

Son beş işlem gününde TAVHL hissesinin kapanış fiyatları şunlardır: 236,50 TL, 236,50 TL, 241,90 TL, 240,00 TL ve 235,00 TL. Bu günlerde hisse fiyatında %2,29'luk bir artış gözlemlenmiştir.

Günlük bazda 3 Ekim 2025 tarihinde hisse fiyatı %2,23 oranında düşüş göstermiştir. Bu durum, kısa vadeli kar realizasyonları ve piyasa dalgalanmalarından kaynaklanıyor olabilir.

Destek ve direnç seviyeleri açısından 235,00 TL kısa vadeli destek noktasıdır. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda, 230,00 TL ve 225,00 TL izlenebilir. Öte yandan, 243,10 TL seviyesi gün içi en yüksek fiyat olarak kabul edilmektedir. Bu seviye, kısa vadeli direnç noktası olarak öne çıkmaktadır.

TAVHL hissesinin performansı, şirketin finansal sonuçlarıyla ve piyasa beklentileriyle uyum göstermektedir. 2024 yılı finansal sonuçlarına göre şirketin net karı 6.557.987.000 TL olarak açıklanmıştır. Bir önceki yılın aynı dönemine göre bu rakam %13'lük bir azalma göstermektedir. Bu durum, hisse fiyatındaki dalgalanmaları etkileyen önemli bir faktördür.

Önümüzdeki günlerde TAVHL hissesinin performansı, operasyonel gelişmeler, sektörel dinamikler ve piyasa koşulları tarafından şekillenecektir. Yatırımcıların, hisseye yatırım yapmadan önce güncel finansal raporları ve piyasa analizlerini dikkatle incelemeleri önemlidir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
YKBNK
33.18
2.657.433.437,14
% -2.93
10:26
AKBNK
61.2
2.144.524.094,70
% -2
10:26
THYAO
316
1.985.538.849,75
% 0.32
10:26
ISCTR
13.75
1.602.166.666,27
% -1.43
10:26
DOFRB
143.5
1.369.182.018,90
% 5.75
10:26
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

