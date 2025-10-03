TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) 03 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

TAV Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı yatırımcılar ve analistler tarafından takip edilmektedir.

2 Ekim 2025 tarihinde TAVHL hissesinin kapanış fiyatı 241,90 TL olarak kaydedilmiştir. 3 Ekim 2025 tarihinde hisse açılış fiyatı 243,00 TL olarak belirlenmiştir. Gün içinde hisse en yüksek 243,10 TL'yi görmüştür. Aynı gün en düşük seviye ise 235,40 TL olmuştur. Şu anda hisse fiyatı 236,50 TL'dir.

Son beş işlem gününde TAVHL hissesinin kapanış fiyatları şunlardır: 236,50 TL, 236,50 TL, 241,90 TL, 240,00 TL ve 235,00 TL. Bu günlerde hisse fiyatında %2,29'luk bir artış gözlemlenmiştir.

Günlük bazda 3 Ekim 2025 tarihinde hisse fiyatı %2,23 oranında düşüş göstermiştir. Bu durum, kısa vadeli kar realizasyonları ve piyasa dalgalanmalarından kaynaklanıyor olabilir.

Destek ve direnç seviyeleri açısından 235,00 TL kısa vadeli destek noktasıdır. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda, 230,00 TL ve 225,00 TL izlenebilir. Öte yandan, 243,10 TL seviyesi gün içi en yüksek fiyat olarak kabul edilmektedir. Bu seviye, kısa vadeli direnç noktası olarak öne çıkmaktadır.

TAVHL hissesinin performansı, şirketin finansal sonuçlarıyla ve piyasa beklentileriyle uyum göstermektedir. 2024 yılı finansal sonuçlarına göre şirketin net karı 6.557.987.000 TL olarak açıklanmıştır. Bir önceki yılın aynı dönemine göre bu rakam %13'lük bir azalma göstermektedir. Bu durum, hisse fiyatındaki dalgalanmaları etkileyen önemli bir faktördür.

Önümüzdeki günlerde TAVHL hissesinin performansı, operasyonel gelişmeler, sektörel dinamikler ve piyasa koşulları tarafından şekillenecektir. Yatırımcıların, hisseye yatırım yapmadan önce güncel finansal raporları ve piyasa analizlerini dikkatle incelemeleri önemlidir.