FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) 15 Aralık Pazartesi 2025 Günlük Teknik Analiz

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL), 15 Aralık Pazartesi 2025 için hazırlanan analizde, 14 Aralık Pazar 2025 kapanış verilerine göre 303,25 TL kapanış, %1,59 değişim ve 0,49 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) 15 Aralık Pazartesi 2025 Günlük Teknik Analiz
Devrim Karadağ

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesi 14 Aralık 2025 tarihinde güne 298,50 TL’den başladı. Seans içinde 305,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 298,25 TL görüldü ve günü 303,25 TL’den kapattı.
TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesi için 14 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,59 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,49 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 1,61 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 303,25 TL, 298,50 TL, 295,00 TL, 290,00 TL, 285,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 285,00 TL – 303,25 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesinin 14 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 278,84 TL, 52 günlük ortalama 261,01 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 291,00 TL ve 279,00 TL destek, 309,00 TL ve 315,00 TL direnç noktalarıdır.

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) 15 Aralık Pazartesi 2025 Günlük Teknik Analiz 1

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) 15 Aralık Pazartesi 2025 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
35 bin euro ile Türkiye'den işçi alacaklar!35 bin euro ile Türkiye'den işçi alacaklar!
2026'ya günler kala Aralık ayına özel kampanyalar2026'ya günler kala Aralık ayına özel kampanyalar

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
272.25
7.468.048.809,25
% 1.02
18:10
ISCTR
13.91
6.326.164.607,21
% 0.14
18:10
YKBNK
36.4
5.831.811.390,32
% 1.79
18:10
EREGL
24.56
5.767.830.718,38
% 0.74
18:10
AKBNK
69.55
5.524.156.276,00
% 0.8
18:10
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse bist 30 TAVHL TAVHL analizi TAVHL teknik analiz TAVHL günlük teknik analiz TAVHL günlük işlem hacmi TAVHL gün sonu kapanış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.