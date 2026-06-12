Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Zorunlu trafik sigortasına ilişkin genel şartlarda kapsamlı değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile birlikte hem sürücüleri hem de sigorta şirketlerini ilgilendiren yeni kurallar getirildi. Düzenlemeler 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeni hükümlere göre araçlarda hasar, değer kaybı, orijinal parça değişimi, tazminat ödemesi süreçlerinde yeni adımlar izlenecek.

DEĞER KAYBI BAŞVURUSU YAPILMIŞ SAYILACAK

Kaza sonrası araçların hasar almasıyla beraber uğradığı değer kaybı da eksper tarafından titizlikle takip edilecek. Aracın markası yaşı, hasarı ve geçmiş hasar kayıtları yıpranma durumu gibi koşullar da dikkate alınarak ikinci el değeri hesaplanacak.

Hak sahibi artık değer kaybı başvurusu yapmasa bile otomatik olarak yapmış kabul edilecek. Sigorta şirketi de belirlenen değer kaybı miktarını hak sahibine yazılı olarak SMS, mobil uygulama e-Devlet gibi araçlarla bildirmek durumunda kalacak.

ORİJİNAL PARÇA DEĞİŞİMİ ESAS

Hasara uğrayan parça değişiminde orijinal parçanın onarımı mümkün değil ise orijinal parça ile değişim yapılması kural olarak belirlendi.

Hasarlı parçanın orijinal olmaması durumunda ancak eşdeğer parça ile değişimi mümkün olacak. İspat yükü ise sigorta şirketinde olacak.