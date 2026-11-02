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Teknoloji hisseleri etkiledi! Asya borsaları japonya hariç artıda

Asya borsaları, petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle Japonya hariç pozitif seyrediyor.

Teknoloji hisseleri etkiledi! Asya borsaları japonya hariç artıda

Küresel piyasalar, ABD'deki ara seçimler başta olmak üzere siyasi, jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin yoğunlaşacağı haftaya temkinli iyimserlikle başladı.

ABD'de devam eden Kongre ara seçimleri, varlık fiyatlamalarında siyasi gelişmelerin etkisini öne çıkarırken Başkan Donald Trump yönetiminin Kongre'deki çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı piyasaların odağında yer alıyor.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasında arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerde Hürmüz Boğazı'nı trafiğe tam anlamıyla açacak bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserlikler varlığını sürdürüyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Washington yönetiminin, Tahran'ın şartlarını kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve müzakerelerin süreceğini kaydetti. ABD-İran hattında bir anlaşma ihtimali oluşmasıyla petrol fiyatları geriledi. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3 düşüşle 110 dolar bandına indi.

Asya tarafında ise petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle bölge endekslerinde Japonya'da Nikkei 225 endeksi hariç pozitif seyir öne çıkıyor.

Bu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,24 artışla 5.859 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,29 düşüşle 63.108 puandan kapandı.

ENDEKSLER VE AÇILIŞ PUANLARI

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,90 artışla 3.631 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,54 kazançla 23.420 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,09 kazançla 75.271 puanda seyrediyor.

Bölge genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekonomide talebin yavaşladığına işaret etti.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da imalat sanayi PMI ekimde 53,3 ile önceki aya göre değişmezken, aynı dönemde Çin'de ve Hindistan'da imalat sanayi PMI geriledi. Çin'de imalat sanayi PMI 52 olurken, Hindistan'da ise 54,7 seviyesine indi.

Analistler, küresel üretim zincirlerinde önemli konumda bulunan Çin ve Hindistan'da iç talebin zayıflamasının, dünya ekonomisinin büyüme görünümüne ilişkin soru işaretlerini artırabileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
348
355.068.379,00
% 0.29
10:02
THYAO
245.2
299.750.423,90
% 1.24
10:02
AKBNK
61.75
259.901.707,80
% 1.4
10:02
ASTOR
158.2
237.158.310,00
% -0.44
10:02
TUPRS
336.25
181.131.261,00
% -2.11
10:02
Anahtar Kelimeler:
Asya borsa
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