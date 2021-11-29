TL'deki düşüş Garanti hisselerinin alım maliyetini düşürüyor

Genç, "İki konuda değişiklik var; para birimindeki değer kaybı alım teklifimizin değerinin değişmesini sağladı" dedi.

Garanti Bankası'da zaten hissesi bulunan BBVA, Garanti paylarının geri kalanının tamamı için değeri 2.25 milyar euroyu bulabilecek hisse başına 12.2 lira teklifte bulunacağını açıklamıştı.

MALİYETİ 1.8 MİLYAR EUROYA GERİLEDİ

Genç, anlaşmaya TL bazında varıldığı için değer kaybının ardından anlaşmanın maliyetinin 1.8 milyar euroya gerilediğini ve sermaye tüketiminin başlangıçta tahmin edilen 1.4 milyar eurodan yaklaşık 1.1 milyar euroya düştüğünü belirtti. (Reuters)



