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  4. TL'deki düşüş Garanti hisselerinin alım maliyetini düşürüyor

TL'deki düşüş Garanti hisselerinin alım maliyetini düşürüyor

29.11.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol BBVA'nın CEO'su Onur Genç, Türkiye'de kısa vadeli risklerin farkında olduklarını ancak TL'deki değer kaybından faydalandıklarını açıkladı.

TL'deki düşüş Garanti hisselerinin alım maliyetini düşürüyor

Genç, "İki konuda değişiklik var; para birimindeki değer kaybı alım teklifimizin değerinin değişmesini sağladı" dedi.

Garanti Bankası'da zaten hissesi bulunan BBVA, Garanti paylarının geri kalanının tamamı için değeri 2.25 milyar euroyu bulabilecek hisse başına 12.2 lira teklifte bulunacağını açıklamıştı.

MALİYETİ 1.8 MİLYAR EUROYA GERİLEDİ

Genç, anlaşmaya TL bazında varıldığı için değer kaybının ardından anlaşmanın maliyetinin 1.8 milyar euroya gerilediğini ve sermaye tüketiminin başlangıçta tahmin edilen 1.4 milyar eurodan yaklaşık 1.1 milyar euroya düştüğünü belirtti. (Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
Garanti BBVA
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