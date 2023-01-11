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TNZTP ne zaman işlem görecek? TNZTP Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı mı?

11.01.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri (TNZTP) halka arsz işlemleri 5-6 Ocak tarihlerinde tamamlandı. Eşit dağıtım yöntemiyle yapılan halka arz sonrası gözler Borsa İstanbul’a çevrildi. Tüm yatırımcılar TNZTP ne zaman işlem görecek? TNZTP Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

TNZTP ne zaman işlem görecek? TNZTP Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı mı?

Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri’nin (TNZTP) halka arzı 5-6 Ocak 2023 tarihlerinde tamamlandı. 10,21 TL’den halka arz edilen paylar için, 398,19 TL’lik yatırım ve üzerinde talepte bulunan yatırımcıların hesaplarına en fazla 39 lot geçti. Peki, TNZTP ne zaman işlem görecek? TNZTP Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı mı? İşte tüm merak edilenler...

TNZTP NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz işlemleri tamamlanan Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri'nin (TNZTP) Borsa İstanbul’da işlem göreceği tarih belli oldu.

Şirket paylarının, 11 Ocak Çarşamba günü Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem göreceği, BİST tarafından KAP’a yapılan şu açıklamayla hissedarlara duyuruldu;

Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 28.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 128.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 11/01/2023 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 10,21 TL/pay fiyat, "TNZTP.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

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743 BİN YATIRIMCI KATILDI

Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri (TNZTP) halka arzına 743 bin 501 yatırımcı talepte bulundu.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında, 756.746 adet emir ile satışa sunulan adedin 2,21 katına denk gelen 62.059.039 pay karşılığı toplam 633.622.788,19 TL tutarlı talep gelmiştir. Mükerrer tarama yapıldıktan sonra, 743.501 adet yatırımcıdan gelen 60.889.638 TL nominal değerli talep miktarı dağıtıma konu edilmiş ve bu yatırımcılara 20.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti.

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