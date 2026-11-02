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Hobi olarak başladı: Zorlu iklim şartlarına rağmen 5 ton sebze üretiyor!

Erzurum'da 2 bin metre rakımlı köyünde devlet desteğiyle sera kuran Nizamettin Özdemir, her sezon 5 ton sebze üreterek azmiyle örnek oluyor.

Hobi olarak başladı: Zorlu iklim şartlarına rağmen 5 ton sebze üretiyor!

Olur ilçesine bağlı kırsal Sarıbaşak Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Özdemir, 2017 yılında memuriyetten emekli olduktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığınca Erzurum, Artvin, Bayburt illerinde yürütülen "Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi" kapsamında aldığı destekle 252 metrekarelik alana sera kurdu.

5 TON SEBZE ÜRETİYOR

Özdemir, yaklaşık 2 bin metre rakımlı mahallesinde bölgenin zorlu iklim şartlarına rağmen her sezon ortalama 5 ton sebze üretiyor.

Azmiyle zorlu iklim koşullarında seracılık yapılabileceğini gösteren Özdemir, üretimini sürdürerek yöre halkına örnek olmayı ve daha fazla kişinin seracılığa yönelmesini hedefliyor.

Üretici Nizamettin Özdemir, AA muhabirine devlet desteği ile başladığı seracılık sürecini anlattı.

Hobi olarak başladı: Zorlu iklim şartlarına rağmen 5 ton sebze üretiyor! 1

Memur olduğu dönemlerde yıllık izinlerini hep kırsal mahallesinde geçirdiğini ve toprakla hiç bağını koparmadığını belirten Özdemir, 2018 yılında serasını kurarak üretime başladığını söyledi.

"İNSAN İSTEDİĞİ ZAMAN HER ŞEY OLUYOR"

Bölgenin iklim koşullarına dikkati çeken Özdemir, "İlk başta çok zorlanmıştım. Bölgenin iklim koşulları belli. İnsan, istediği zaman her şey oluyor. Önemli olan insanın çaba göstermesi. Mesela burada seradaki hava sıfırın altında 5 dereceye düştüğünde bitkiler üşür. Bu durumlarda geceleri seranın birkaç yerinde ateş yakarak 2-3 güne bu işi hallediyorum." dedi.
Hobi olarak başladı: Zorlu iklim şartlarına rağmen 5 ton sebze üretiyor! 2

Serasında bir sezonda ortalama 5 ton domates, salatalık ve biber çeşitleri ürettiğini anlatan Özdemir, sera desteğini birçok kişinin aldığını ancak çoğunun bu işe devam etmediğini dile getirdi.

"DEVLETİN VERDİĞİ İMKANI HEBA ETMEK İSTEMEDİM"

Özdemir, sağlığının el verdiği sürece üretim yapacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bölgede seracılığın olabilirliğini göstermek istedim. Devletin verdiği imkanı heba etmek istemedim. Neticede bir katkı sağlıyoruz. Temiz sebze üretiyoruz. Herhangi bir ilaç katkı kullanmıyoruz. İmkan buldukça ata tohumu kullanıyoruz. Mevsim zorlasa da rakım yüksek olsa da seramızda üretim oluyor. Hobi olarak başladım ve amacım bazı şeylerin yapılabilirliğini göstermekti. Allah'a şükür burada ürettiğimiz sebzeleri dostlarımız satın alıyor. Bu işi çok seviyorum. Burada her şey tane tane emekle yapılıyor. Bir domatesin üzerinde 12-13 klips var. Bunlar her dönem boylandıkça tane tane atılıyor."

Hobi olarak başladı: Zorlu iklim şartlarına rağmen 5 ton sebze üretiyor! 3


Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Sebze
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