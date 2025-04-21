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Tofaş hisseleri sert yükseldi! Stellantis için onay gelmişti...

21.04.2025 15:00
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Stellantis markalarının distribütörlük faaliyetlerini satın almak için Rekabet Kurumu'ndan onay alan Tofaş, yılda 150,000 adet üretilecek yeni bir hafif araç için yatırım kararı alırken; şirketin hisseleri sert yükseldi.

Tofaş hisseleri sert yükseldi! Stellantis için onay gelmişti...

Güne Yüzde 3.1 yükselişle başlayan Tofaş hisseleri 192.4 liraya kadar yükseldikten sonra saat 14.14 itibarıyla Yüzde 8.7 primle 191.9 liradan işlem gördü.

Global Menkul Değerler'in notunda "Uzun zamandır beklenen Rekabet Kurulu kararının tarafların lehine sonuçlanmasını olumlu buluyoruz. Hisse transferinin ardından yeni yapısıyla Tofaş'ın pazar payını artırması ve dört markanın da distribütörlüğünü yapacak olmasının, satış adetlerini ve kârlılığı olumlu etkilemesini bekleriz" denildi.

Distribütörlerin pazar payları oynaklık gösteriyor olsa da, Stellantis markalarını devralmasının ardından Tofaş Türkiye'nin en büyük distribütörü haline gelecek. Tofaş'ın temsil ettiği Fiat başta olmak üzere markaların geçen yılki pazar payı Yüzde 11.6, Stellantis markalarının pazar payı ise Yüzde 16.1 seviyesindeydi. Tofaş ve Stellantis'in bu yılın ilk çeyreğindeki pazar payı ise toplam Yüzde 25.8 düzeyinde gerçekleşti.

Geçen hafta Çarşamba günü 151.2 lira ile Mart 2023'ten bu yana en düşük kapanışı gören Tofaş hisseleri Perşembe günü Yüzde 10, Cuma günü ise Yüzde 6.1 prim yapmıştı.

Tofaş, Citroen, DS, Opel ve Peugeot markalarının distribütörü Stellantis Otomotiv Pazarlama'yı 400 milyon euroya satın almak için Mart 2023'te Stellantis ile anlaşmaya vardı. Ancak işlem için onayı gereken Rekabet Kurumu verilen taahhütlerin yeterli olmadığını belirterek geçen yıl Ekim ayında devralmaya izin vermemişti.

REKABET KURUMU ONAY VERMİŞTİ

Rekabet Kurumu tarafından Cuma gecesi yapılan açıklamada, iznin tarafların yatırım yapması şartına bağlandığı belirtilerek, ek taahhütlerin ardından işleme onay verildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Sunulan taahhütler bir yatırım planını ve dağıtım/satış kanalında alınan tedbirlerin yanı sıra yerli üretimin korunmasını da kapsıyor. Tofaş'ın üretim ve ihracat kapasitesini artırmayı taahhüt ettiği söz konusu yatırım planının aynı zamanda istihdama da önemli bir katkı sağlaması bekleniyor" denildi.

Tofaş tarafından yine Cuma gecesi KAP'a yapılan açıklamada yapılacak yatırım konusunda bilgi verildi. Buna göre çoklu enerji platformunda üretilecek yeni bir hafif araç için yatırım kararı alındı.

Bir bölümü Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihraç edilecek olan yeni hafif araç için 256 milyon euro yatırım yapılacak.

Yeni modelin üretimi 2026'nın üçüncü çeyreğinde başlayacak ve şirketin ihracat üretim kapasitesi 200,000 - 220,000 aralığına ulaşacak.

Ata Yatırım tarafından yayımlanan değerlendirmede, "Fabrikanın üretim kapasitesi göz önüne alındığında, Tofaş ve Stellantis'in bundan sonra uzun vadede bu kapasiteyi nasıl kullanacakları konusuna odaklanacağını düşünüyoruz. Bu yeni projeyi Tofaş'ın Stellantis üretim ağı içindeki yerini netleştirmesi açısında olumlu buluyoruz. Bundan sonra Tofaş'ın üretim kapasitesini daha iyi kullanacağını ve üretimin önümüzdeki 3-4 yılda iki katına çıkabileceğini düşünüyoruz" denildi.

Egea modelinin üretiminde sona yaklaşılmasıyla birlikte Tofaş'ın 450,000 adetlik üretim kapasitesini hangi modellerle dolduracağı merak ediliyordu.

Şirket geçen yıl K0 adı verilen bir hafif ticari araç modelinin üretimine başlamak için ana ortağı Stellantis ile sözleşme imzaladı. Yine farklı enerji platformlarında üretilecek olan model 2032 yılına kadar 1 milyon adet üretilecek.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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