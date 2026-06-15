TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 16 Haziran Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi 15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde güne 303,00 TL’den başladı. Seans içinde 316,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 302,75 TL görüldü ve günü 315,25 TL’den kapattı.

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi için 15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %6,68 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,81 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,63 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 315,25 TL, 295,50 TL, 283,00 TL, 290,00 TL, 295,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 283,00 TL – 315,25 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesinin 15 Haziran Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 296,93 TL, 52 günlük ortalama 292,46 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 293,67 TL ve 272,33 TL destek, 325,67 TL ve 336,33 TL direnç noktalarıdır.

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