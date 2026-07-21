TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 22 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi 21 Temmuz Salı 2026 tarihinde güne 304,25 TL’den başladı. Seans içinde 305,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 297,50 TL görüldü ve günü 300,00 TL’den kapattı.

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi için 21 Temmuz Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,58 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,86 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,85 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 300,00 TL, 301,75 TL, 307,75 TL, 305,00 TL, 295,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 295,00 TL – 307,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesinin 21 Temmuz Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 309,41 TL, 52 günlük ortalama 307,06 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 294,33 TL ve 288,67 TL destek, 306,33 TL ve 312,67 TL direnç noktalarıdır.

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