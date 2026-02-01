TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) 02 Şubat Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesi 30 Ocak Cuma 2026 tarihinde güne 145,00 TL’den başladı. Seans içinde 146,40 TL seviyesine yükseldi, en düşük 141,40 TL görüldü ve günü 143,50 TL’den kapattı.

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesi için 30 Ocak Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-5,65 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,29 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 8,98 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 143,50 TL, 152,10 TL, 142,80 TL, 140,80 TL, 141,30 TL oldu. Bu dönemde fiyat 140,80 TL – 152,10 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesinin 30 Ocak Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 127,39 TL, 52 günlük ortalama 111,78 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 138,00 TL ve 133,00 TL destek, 150,00 TL ve 157,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.