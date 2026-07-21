TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) 22 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesi 21 Temmuz Salı 2026 tarihinde güne 117,30 TL’den başladı. Seans içinde 119,40 TL seviyesine yükseldi, en düşük 115,00 TL görüldü ve günü 116,50 TL’den kapattı.

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesi için 21 Temmuz Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,87 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,68 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 5,83 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 116,50 TL, 115,50 TL, 119,70 TL, 122,30 TL, 118,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 115,50 TL – 122,30 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesinin 21 Temmuz Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 116,11 TL, 52 günlük ortalama 116,16 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 113,33 TL ve 110,67 TL destek, 120,33 TL ve 124,67 TL direnç noktalarıdır.

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