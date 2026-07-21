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TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) 22 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET), 22 Temmuz Çarşamba 2026 için hazırlanan analizde, 21 Temmuz Salı 2026 kapanış verilerine göre 116,50 TL kapanış, %0,87 değişim ve 0,68 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) 22 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -0,22%
AKSEN 5,00%
ALARK -0,81%
AEFES 5,10%
ASELS 1,55%
ASTOR 1,27%
BTCIM -3,16%
BIMAS -1,75%
BRSAN 2,55%
CANTE -1,55%
CIMSA 1,58%
CCOLA 1,65%
DSTKF -10,00%
ECILC -0,62%
EFOR 7,83%
EKGYO -1,98%
ENKAI 1,67%
EREGL -2,98%
FROTO -1,88%
GARAN -0,08%
GUBRF 1,46%
GLRMK -0,19%
HEKTS -0,66%
ISCTR -1,90%
KRDMD -2,37%
KTLEV -3,05%
KCHOL 0,85%
KUYAS -1,14%
MIATK -1,04%
MGROS -2,08%
OYAKC 3,75%
PASEU 7,66%
PGSUS -0,85%
PETKM -6,08%
SAHOL -0,67%
SASA -1,18%
SISE -2,97%
HALKB -0,27%
TAVHL 0,00%
TOASO -0,58%
TRMET 0,87%
TUPRS 0,65%
TRALT -0,84%
THYAO -3,20%
TTKOM -0,68%
TCELL 1,73%
TURSG 2,11%
ULKER -1,59%
VAKBN 0,39%
YKBNK -0,12%
Devrim Karadağ

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesi 21 Temmuz Salı 2026 tarihinde güne 117,30 TL’den başladı. Seans içinde 119,40 TL seviyesine yükseldi, en düşük 115,00 TL görüldü ve günü 116,50 TL’den kapattı.
TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesi için 21 Temmuz Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,87 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,68 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 5,83 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 116,50 TL, 115,50 TL, 119,70 TL, 122,30 TL, 118,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 115,50 TL – 122,30 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesinin 21 Temmuz Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 116,11 TL, 52 günlük ortalama 116,16 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 113,33 TL ve 110,67 TL destek, 120,33 TL ve 124,67 TL direnç noktalarıdır.

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) 22 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 1

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) 22 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
317.5
16.101.848.982,75
% -3.2
18:10
ASELS
360
12.374.584.963,00
% 1.55
18:10
KTLEV
175
10.312.411.669,80
% -3.05
18:10
ASTOR
300
9.294.284.391,25
% 1.27
18:10
ISCTR
12.93
9.094.993.227,31
% -1.9
18:10
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