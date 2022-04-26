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Trading nedir? Borsada trade etmek ne demek?

21.04.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trading veya trade etmek ticaret yapmak anlamına gelir. Trade etmek insanlık tarihi kadar eski bir para kazanma yöntemidir. Para kullanmadan önce takas yolu ile para kullanmaya başladıktan sonra ise para aracılığıyla trade edilmiştir. Günümüzde de fiziksel ürünlerden itibari paralara kadar her şeyin ticareti yapılmaktadır. Bir şeyi alıp satmak veya değiş tokuş etmek anlamında kullanılan trading nedir? Trader kimdir?

Trading nedir? Borsada trade etmek ne demek?

İçindekiler

  • Trading Nedir?
  • Borsada Trade Etmek Ne Demek?
  • Trader Kimdir?

Trading, İngilizce dilinden gelen bir kelimedir. Alım satım yapmak, ticaret yapmak anlamındaki bu kelime finansal dünyada kullanıldığında, belirli araçları alıp kâr payı ile satmak anlamına gelir. Geleneksel borsalarda veya kripto para borsalarında trade etmek mümkündür. Borsalarda yapılan trading, teknik analiz yapmayı ve yatırım araçlarını iyi bilmeyi gerektiren bir işlemdir. Kripto para piyasasında veya geleneksel borsada trade etmek ne demek?

Trading Nedir?

Biriktirmiş olduğu bir miktar parayı değerlendirmek isteyen kişi, yatırım yapabilir veya trade edebilir. Yatırım, genel olarak bir kaynağın gelir elde etmek amacıyla kullanılmasıdır. Bu anlamda trade etmek de bir yatırımdır. Ancak trade etmek, bir yatırım aracını satın alıp, kısa vadede kar alarak satmaktır. Bir yatırım aracından kar elde eden kişi, isterse bu yatırım aracını düşük değerden tekrar satın alabilir veya yeni bir yatırım aracı satın alabilir.

Trading, genel anlamda ticareti ifade eder. Bireysel olarak alım satım yapan biri de, küresel bazda alım satım yapan bir şirket de trading yapabilir. Trading, bu anlamda ticaret eylemlerini kapsamaktadır. Ancak ticaret yalnızca fiziksel ürünler ile yapılan bir şey değildir. Borsalarda hisse senetlerini alıp satmak, kripto para veya itibari para alıp satmak da bir ticarettir.

Borsada Trade Etmek Ne Demek?

Trading alışveriş yapmak, takas etmek anlamına gelen bir kelimedir. İngilizceden alınmış bu sözcük, finansal dünyada kullanılmaktadır. Belirli tipteki yatırımcıların yaptığı işlemlere trading veya trade etmek denir. Bu şekilde yatırım yapmak isteyenler geleneksel borsalarda işlem yapabileceği gibi kripto para piyasalarında da alım satım yapabilir.

Trade etmek, genel olarak düşük değerden alıp yüksek değerden satmak amacını içerir. Örneğin A şirketinin hisse senetlerini 100 dolardan alıp 125 dolardan satan bir kimse trade etmiştir. Trade eden kimse, aynı yatırım aracını tekrar alabilir veya değerleneceğini düşündüğü bir başka yatırım aracını satın alabilir.

Yatırımcı ve trader arasındaki farklar nelerdir? Trade etmek ne demek?Yatırımcı ve trader arasındaki farklar nelerdir? Trade etmek ne demek?

Trader Kimdir?

Trade yapan herkes trader’dır. Ticaret yapan esnaflar da trader kapsamındadır. Trader ifadesinin Türkçe karşılığı tüccardır. Bir trader, şahıs veya kurum olabilir. Alım satım yapan, ticaret yapan herkes trader olarak adlandırılır. Geleneksel borsalar ve kripto para borsaları açısından trader ise yatırım araçlarını alıp satan kimsedir. Borsalarda çok büyük miktarlar ile trade yapanlar gibi oldukça düşük miktarda para ile alım satım yapan trader’lar da vardır.

Borsalarda yatırım yapan kişiler eğer bir yatırım aracını yıllarca elinde tutmuyorsa, belirlediği kar payını aldıktan sonra, kısa vadeli işlemlerle alım satım yapıyorsa bu kişilere trader denebilir. Bir yatırım aracını yıllarca elinde tutan kişiye ise yatırımcı denmektedir.

Trader nedir, ne iş yapar? Trade işlemi nasıl yapılır?Trader nedir, ne iş yapar? Trade işlemi nasıl yapılır?


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