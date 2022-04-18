Yatırımcı ve trader arasındaki farklar nelerdir? Yatırım ve trade farkları ile risk ve hedef nasıl etkilenir?

Yatırımcı ve trader arasındaki farklar bilinmediğinden iki tanım genellikle birbirine karıştırılır. Bir yatırımcı ile trader arasındaki en belirgin fark zamandır. Yatırımcılar daha uzun vadede işlem yapar ve daha risksiz bir kazanç elde etmeyi hedefler. Traderler ise tamamen farklı hareket eder. Genellikle günlük ve saatlik gibi kısa vadeli yatırımlar yaparlar. Yatırımcılar daha sabırlı hareket ederek piyasada değer gören yatırım araçlarının günlük, haftalık ve aylık olarak düşüş ve yükselişlerini takip ederler.

Trader'ler, iniş ve çıkışlarla ilgilenmezler. Yatırımcılar için risk ve hedef farkı önem taşır. Bir yatırımcı riskleri daima göz önünde bulundurur. Trader'ler için bu konu çok önemli değildir. Kısa vadeli işlem yapan trader'ların yaşayacakları faizler oldukça düşüktür. Bu konuda tam olarak fikir sahibi olabilmek için bilinmesi gereken esas kavram ise yatırım ve trade'dir.

Yatırımda temel amaç, satın alınan finansal araçları uzun süre elde tutarak kazanç elde etmektir. Trade işlemi ise çok kısa zaman içinde finansal araçların alınıp satılması ile yapılır.

Yatırım Nedir?

Yatırımda satın alınan finansal enstrüman aracılığı ile portföy oluşturmak ve uzun süre elde tutmak temel amaçtır. Yatırımlar genellikle uzun yıllar sürdürülebilir. Bunun için de temettü ve faiz gibi avantajlardan yararlanılır. Yatırımcılar piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarından risk alarak getiri elde etmek yerine uzun vadede kâr elde etme amacı güderler. Yatırımcılar genellikle hisse senedini etkileyecek unsurlarla daha çok ilgilenirler. Portföylerinde yer alan finansal enstrümanlar hakkında uzun vadeli analizler yaparlar.

Yatırımcılar, finansal hedeflerinde birçok farklı finansal enstrümanı bir arada takip etmeyi seçerler.

Yatırımcılar aktif ve pasif yatırım seçenekleri içinden kendine en uygun olanı belirleyerek, yatırım yapma kararları alır.

Yatırımcıların tercihi uzun vadeli teknik ve temel analizler yapmaktır.

Trade Etmek Ne Demek?

Trade, kısa bir vade içinde finansal enstrümanların alınıp satılması ile yapılan işlemlere verilen addır. Trader'lar belirlenen kısa vade içinde uzun vadeli yatırımlara oranla daha yüksek getiri elde etmeyi hedefler.

Yatırımcıların yıllık kâr marjı %10 ila %20 arasında değişir. Trader'ların kâr marjı hedefi ise genellikle aylık %10 oranındadır. Trader'lar finansal getiri sağlamak için kısa vade içerisinde al-sat işlemleri yapar. Her trader düşük fiyattan alım yaparak daha yüksek fiyattan satmayı hedeflese de bazen tam tersi olabilir. Bu durum trader için zarar anlamına gelir.

Piyasada birkaç farklı trader bulunmaktadır.

Scalper: Bu trader çeşidinin tipik özelliği hızlı şekilde yatırımlarından geri dönüş almayı hedeflemektir. Bu sebeple piyasadaki dalgalanmaları fırsat olarak görüp kısa vadeli al-sat işlemleri gerçekleştirirler.

Swing Trader: Genelde gün ve haftalar arasında al-sat işlemi gerçekleştirip, getiri sağlamayı amaçlarlar.

Daily (Gün) Trader: Sadece günlük olarak pozisyon açarlar. Getiriyi günün sonunda pozisyonlarını kapatarak elde ederler.

Yatırım ve Trade Farkları Nelerdir?

Yatırım ve trade arasında 5 adet önemli fark vardır. Bunlar;

Risk,

Zaman,

Portföy değeri,

Hedef,

Bilgi ve beceri farkı olarak sıralanabilir.

Risk Farkı

Yatırımcı için de trader için de daima risk vardır. Her iki durumda da kişi sermayesini riske atar. Yatırımın gelişmesi zaman ile doğru orantılıdır; ancak trade için bu durum farklıdır. Yatırım, trade ile kıyaslandığı zaman daha düşük risk ve getiri içerir. Ancak uzun vadede gerçekleştiği için yatırımcılar bu süreci faiz ve temettü gelirleri ile değerlendirme fırsatı bulurlar.

Zaman Farkı

Trader, finansal enstrümanları kısa vadede alıp satma bilinci ile strateji geliştirir. Ancak yatırımcı al ve tut prensibi ile hareket eder. Trader'lar alım-satım sürecini kısa tutarken, yatırımcı için bu süreç çok daha uzundur.

Portföy Değeri Farkı

Piyasadaki finansal enstrümanların fiyat dalgalanmalarına göre işlem yapan trader'lar, fiyat yükselmesi durumunda satış, fiyat düşmesi durumunda ise alış işlemleri yaparlar. Yatırımcılar piyasada bulunan kaliteli ve gelecek vaat eden finansal enstrümanları seçer. Seçtikleri enstrümanları yıllar boyunca elde tutarak faiz ve temettü geliri elde etmeyi hedeflerler.

Hedef Farkı

Trader'lar kısa sürede getiri elde etmek için sermayelerini kullanır. Piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarından faydalanırlar. Doğru zamanı kaçırmak, bir trader için yaşanacak en kötü senaryolardandır.

Yatırımcılar ise kısa vadeli trendlerden uzak dururlar. Finansal enstrümanın değerine yatırım yaparlar. Temel hedefleri daha düşük risk alarak emeklilik ya da birikim gibi uzun vadeli süreçler için gelir sağlamaktır.

Bilgi ve Beceri Farkı

Trader, piyasaya zaman ayırır ve belirlediği sürede daha yüksek kâr edebilmek için trendleri öğrenir. Yatırımcılar ise yatırım yapmayı hedefledikleri finansal araçları analiz ederler. Bu noktada bilgi kısmına odaklanmak yerine felsefesine odaklanırlar.



